Muškarac podijelio odgojne metode: 'Nećak je strašno razmažen, pa sam mu odbio dati igračke'

Iako mnogi roditelji znaju koliko je lakše jednostavno popustiti inzistiranju razmaženog djeteta nego se s njim 'natezati', jedan je muškarac na Redditu ispričao kako ne želi više popuštati svom razmaženom nećaku, pa je tako odbio i kad ga je brat nedavno pitao može li četverogodišnjak kući ponijeti igračku od njegovog dvogodišnjeg sina.

Rastala se od supruga kako bi bila s 15 godina mlađim posinkom, a sada mu je rodila dijete

- Nedavno smo se svi skupili kod nas; ja sa svojom obitelji i moj brat sa suprugom i četverogodišnjim sinom, a kad su odlazili brat je htio da malenom dam igračku s kojom se cijelo vrijeme igrao, ali sam mu rekao da ću mu rado dati link trgovine u kojoj sam je kupio, ali ne i igračku - ispričao je tata na Redditu.

To je, kaže, odbio iz dva razloga: jer brat i šogorica djetetu daju sve što zatraži i jer ne želi da dijete nauči da je u redu samo uzimati stvari koje poželi.

- Brat mi je rekao da će on vrištati dok ne dobije što želi i tako je i bilo, ali nisam mu htio popustiti - ispričao je, a kad su došli doma nazvao ga je i ljutito mu rekao da je dijete cijelim putem vrištalo i da je on kriv za to.

- Rekao je da se sve to moglo izbjeći da sam svom nećaku dao igračku i da nije na meni da mu držim takve lekcije - ispričao je.

- Vašem je nećaku potrebno da mu netko postavi granice i svaka čast što ste bar vi to napravili u svojoj kući - napisao je jedan korisnik, a većina se s njim složila.

Postavili skrivene kamere u vrtiću: Pogledajte odgojne metode ovih 'teta'