Muškarac ispričao: 'Zatekao sam djevojku u krevetu s drugom ženom i sada ne zna s kim želi biti'

– Kad sam došao kući s radnog puta kako bih iznenadio svoju djevojku za njezin rođendan, bio sam shrvan kad sam otkrio da je organizirala vlastitu zabavu, s drugom ženom u našem krevetu. Ja sam momak od 30 godina, ona ima 28 i zajedno smo četiri godine. Predajemo u istoj osnovnoj školi i nakon godinu dana preselili smo zajedno – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Dijelili su interese za biciklizam i kuhanje i stvari su bile dobre. No, onda je njegova djevojka počela trčati u lokalnom sportskom klubu i uskoro je počela pričati kako ima divnu trenericu. Zapravo, nikada nije prestajala pričati o njoj. Počela je izlaziti tri puta tjedno na trčanje i prijavila se na neke polumaratone. Gledajući unatrag, činilo mu se čudnim što bi ponekad skinula sportsku opremu i vratila je u ladicu umjesto da je opere, kao da se nije oznojila.

– Pitao sam se postoji li neki muškarac za kojeg se interesira u klubu, ali ona mi je rekla: “Sve su to žene, dušo. Nema muškaraca”. Otišao sam na trodnevnu konferenciju, ali do drugog dana, ljudi su padali od bolesti, uključujući tri glavna govornika, pa smo otišli dan ranije. Bio sam oduševljen jer je mojoj djevojci bio rođendan. No, kad sam došao kući i otvorio vrata spavaće sobe, zatekao sam svoju djevojku i još jednu ženu u krevetu. Otišao sam ravno u pub da utopim tugu. Na kraju sam otišao kući, a ona je priznala da ima aferu već dva mjeseca. Zamolila me da pričekam dok odluči tko joj je draži - njezina trenerica ili ja – nastavio je.

– Svakako je idealno da ona razradi svoje osjećaje, ali ne dopustite da njezine potrebe zasjene vaše. Pobrinite se da sami donosite odluke, a ne da samo čekate da otkrijete koga ona bira. Moguće je obnoviti vaš odnos, ali ona će morati prihvatiti da mora puno raditi kako bi ponovno zadobila vaše povjerenje. Mora pokazati da je s tom ženom gotovo i, u najmanju ruku, pronaći drugi klub za trčanje – odgovorila mu je Deidre.

