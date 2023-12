Muškarac ispričao: 'Svake noći sam iscrpljen od seksa s djevojkom i svojom šeficom!'

"Ostajem do kasno na poslu kako bih se seksao sa svojom šeficom. a onda idem kući i sve to radim opet sa svojom djevojkom. Student sam i honorarno radim u koktel baru. Moja šefica je je drska i samouvjerena i iako sam je uvijek volio, nikad nisam mislio da ću je imati", napisao je jedan muškarac za The Sun.

Jedne noći kada su ostali sami, iznenada ga je poljubila i otkrila da joj se sviđa. Tada je započela njihova afera i on je počeo sve češće ostajati duže na poslu kako bi provodio vrijeme s njom.

"Ona je sjajna, tako iskusna i uvijek ima kontrolu, znajući točno kako ugoditi muškarcu. I moja djevojka je super, ali ja uživam u uzbuđenju tajne afere. Nikad nisam mislio da ću je prevariti, ali ona stalno uči i toliko je strasti nestalo iz naše veze", nastavio je.

"To nije izgovor za varanje. Na kraju ćete izgubiti djevojku, a mogli biste izgubiti i posao koji volite ako vam ovo izmakne kontroli. Osim ako oboje niste slobodni, uvijek je najbolje da vaš radni odnos bude profesionalan. Koristite ovu ženu za neobavezan seks dok je tvoja djevojka zauzeta. Nije pošteno ni prema jednoj od njih. Mogli biste isplanirati nevjerojatan romantični vikend za vas oboje kada završe ispiti, što će joj pokazati koliko ste tu za nju. Objasnite šefici da želite ostati usredotočeni na posao", odgovorila mu je Deidre.

