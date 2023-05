Muškarac ispričao: 'Djevojka me prevarila s neznancem, iako uvijek odbija seks sa mnom'

"Kako moja djevojka može samo varati me s potpunim neznancem kad nikada ne želi seks sa mnom? Ne razumijem kako je to mogla učiniti s nekim tko ne znači ništa, kad mi uvijek govori da me voli, ali ima nizak seksualni nagon", napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su sedam godina, u dobrim su odnosima i nikad se ne svađaju. No, seks, odnosno nedostatak istog, uvijek je bio problem. On ima visok seksualni nagon, ali seksaju se jednom mjesečno ili čak rjeđe. Pokušao je biti strpljiv i pristati na kompromis, nikad je nije pritiskao, iako se osjećao frustrirano i zapostavljeno.

"Prošlog vikenda otišla je s prijateljicama. Kad je došla kući, rekla mi je da se jako napila i poseksala s tipom kojeg je upoznala na zabavi. Rekla je da želi biti iskrena sa mnom i ne skrivati ​​tajne. Očigledno se nije mogla nositi s osjećajem krivnje. Ispričala se i rekla da to ništa ne znači i da se neće ponoviti. Pristao sam joj oprostiti jer je volim. Međutim, jednostavno ne mogu prestati razmišljati o tome. Nije samo izdaja, već činjenica da je htjela seks s nekim drugim kad me tako često odbija", nastavio je.

"Vaša djevojka možda vjeruje da je dobra osoba, ali njezini postupci pokazuju da nije spremna za vezu, stalno stavljajući svoje potrebe ispred vaših. Prevarila vas je, a zatim se oslobodila krivnje kako bi spasila vlastitu savjest. Znam da je volite, ali ovo nije ravnopravna veza. Morate razgovarati s njom i vidjeti možete li poboljšati vaš odnos. Mora biti iskrena o tome zašto je varala i zašto ne želi seks s vama. Možda se osjeća pod pritiskom ili nije zadovoljna zbog nečega", odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

