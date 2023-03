Može brzi ručak bez ikakvog plana? Može! Tjestenina s tunom, ali stvarno dobra!

Za to će vam uz obaveznu tunu i tjesteninu trebati malo svježeg češnjaka, nekoliko cherry rajčica, maslinovo ulje i začini. Sve je ukusnije kad se malo poprži na ulju, a naša Marija Herjavić Jerkić napravila je ovo jelo u bezglutenskoj varijanti no to ostavljamo vama na izbor.

Foto: Marija Herjavić Jerkić

Tjestenina s tunom

Sastojci (količine po želji):

maslinovo ulje

česnjak

cherry rajčice

konzerva tune

začini (sol sa chilijem, sol s rajčicom i origanom, origano, bosiljak)

tjestenina

svježi matovilac, za posluživanje

Priprema:

Na maslinovu ulju propržite malo češnjaka pa dodajte cherry rajčice i začine. Pustiti da se malo prepeku i omekšaju. Malo ih i dodajte kuhanu tjesteninu i tunu iz konzerve.