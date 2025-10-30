Može biti opasno: Evo što se događa s vašim tijelom kad se mjesecima ne seksate

Generacija Z ima manje spolnih odnosa nego bilo koja generacija u povijesti - a stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do smanjivanja njihovih genitalija. Dr. Tara Suwinyattichaiporn, stručnjakinja za seks i veze, rekla je za DailyMail da muškarci koji su seksualno neaktivni mogu doživjeti vrlo rijetko stanje zvano atrofija penisa - gdje tkivo penisa može postati manje elastično uzrokujući njegovo smanjenje za jedan do dva centimetra.

Ona također kaže da mjesec dana ili više bez seksa može uzrokovati povećanu razinu stresa kod muškaraca i žena zbog seksualne frustracije, tjeskobe, depresije i problema s ljutnjom. To može uzrokovati druge psihološke učinke i više učiniti ljude sklonijima nevjeri. Unatoč pozitivnoj privrženosti seksu, istraživanje Kalifornijskog sveučilišta iz 2021. pokazalo je da je 38 posto mladih između 18 i 30 godina izjavilo da nije imalo seksualnog partnera u prethodnoj godini.

Stručnjaci su upozorili da izostanak seksa tjednima, mjesecima ili godinama može imati štetne učinke na ljudsko tijelo. Većina ljudi treba nježnost, dodir i seksualne veze s drugima, a bez toga bi se vaše mentalno zdravlje moglo pogoršati, uzrokujući tjeskobu, depresiju i povećanu razinu stresa.

Suwinyattichaiporn je objasnila da su svi ljudi različiti i ovisno o općem mentalnom zdravlju osobe, stvarno ekstremni simptomi mogu se razviti unutar šest mjeseci ili potrajati čak pet godina. Tijekom seksa oslobađaju se hormoni dobrog osjećaja poput oksitocina - koji se također naziva i 'hormon ljubavi' - dopamin i serotonin koji reguliraju vaše emocije i popravljaju vaše raspoloženje.

Dopamin je kemikalija koju mozak otpušta kako biste osjetili zadovoljstvo, ali ako ga vaše tijelo ne proizvodi dovoljno, možete razviti nesigurnost i smanjiti samopouzdanje. Studija iz 2021. pokazala je da ljudi s nezadovoljenim seksualnim potrebama mogu razviti frustraciju koja može dovesti do porasta agresivnog ponašanja.

Ova frustracija može nastati zbog neispunjene želje za seksom, nepostojanja dostupnog partnera ili upuštanja u nezadovoljavajuće seksualne aktivnosti koje mogu dovesti do pojačane razdražljivosti i promjena raspoloženja. To dovodi do povećanja 'rizika od agresije, nasilja i zločina povezanih s traženjem pomoći, težnjom za moći, osvetom i potisnutom frustracijom', navodi se u studiji.

Ako parovi doživljavaju seksualnu sušu u svojoj vezi, 'ovi ne pristupaju svom partneru s nježnošću, ranjivošću i zahtjevima za kompromisom', rekla je seksualna terapeutkinja Sari Cooper, ‘Oni također nemaju tehniku ​​popravljanja sukoba i umjesto toga optužuju jedni druge, progone druge kontinuiranim kritiziranjem ili izazivaju odgovor krivnje kako bi zadovoljili svoje potrebe’.

Proći kroz 'sušno razdoblje' normalno je, dodala je Cooper, ali predugo razdoblje bez seksa može izazvati velike probleme s vašim partnerom. 'Ponekad jedan partner može tražiti otvorenu vezu kako bi mogao zadovoljiti svoje potrebe na etički način, a drugi partner može biti nevjeran kako bi zadovoljio svoje potrebe', objasnila je Cooper.

Suwinyattichaiporn je upozorila da ekstremniji simptomi mogu proizaći iz prekida spolnog odnosa, uključujući atrofiju penisa i vagine, bol tijekom seksa, ali je dodao upozorenje da bi moglo proći više od pet godina bez seksa. Muškarci su izloženi većem riziku od razvoja zdravstvenih problema poput atrofije penisa i raka prostate ako se suzdržavaju od seksa dulje vrijeme.

straživači vjeruju da se karcinogeni nakupljaju u prostati tijekom vremena, što povećava rizik od raka, ali studije su otkrile da ejakulacija to može spriječiti jer ispire štetne kemikalije koje se nakupljaju u sjemenu, prema Urology Care Foundation.

Studija iz 2016. pokazala je da muškarci koji su ejakulirali najmanje 21 put mjesečno imaju manji rizik od razvoja raka prostate od onih koji su ejakulirali samo četiri do sedam puta mjesečno. Isto tako, kada žena mjesecima ostane bez seksa, to može uzrokovati atrofiju vagine, čineći snošaj neugodnim, a ponekad i bolnim.

Cooper je također predložio da razmislite o tome što je pokrenulo vaše 'erotske želje' u prošlosti - koje ne moraju uvijek biti fizičke. 'Na primjer, netko može biti jako orijentiran na zvuk i ako je u opuštenom stanju, može se stvarno uzbuditi kada sluša ili pleše uz određenu vrstu glazbe', rekao je Cooper.

Za parove koji se osjećaju kao da su zapeli u bespolnoj vezi i da komunikacija nije opcija, Cooper je preporučila da potraže certificiranog seksualnog terapeuta koji će im pomoći da 'riješe ove prepreke uz profesionalno vodstvo'.

