'Moj suprug odbija prekinuti kontakt sa ženom s kojom je imao aferu'

- Moj muž neprestano razgovara sa ženom s kojom je imao aferu. Kaže da je gotovo i da se ne trebam brinuti, ali mora prekinuti svaki kontakt ako ozbiljno misli na naš brak. Ja imam 51, a on 53 godina. Zajedno smo 30 godina. Za njegovu vezu saznala sam prije dvije godine kad sam pronašla njezin ruž sa strane suvozačkog sjedala u njegovom autu - napisala je jedna žena za The Sun.

Ona je njegova kolegica i uvijek nosi prepoznatljiv ružičasti ruž, tako da je odmah znala o kome je riječ. Kada ga je upitala za to, obećao joj je da će se prestati viđati s njom, ali zna da nije.

- Nastavili su se sastajati iza mojih leđa i on je odbio biti iskren prema meni. Došla sam do faze u kojoj više nisam mogla izdržati i ostavila sam ga tjedan dana. Vratila sam se nakon što me zamolio da mu dam još jednu priliku, a on je tada obećao da će ovaj put definitivno prekinuti svoju vezu. Kaže da razgovaraju samo i da se nemam zbog čega brinuti. Trebam li samo dopustiti da se ovo nastavi, iako mislim da ne mogu? - nastavila je.

- Nije ni čudo što se mučite. Zbog svog mentalnog zdravlja ne možete dopustiti da se ovakva situacija nastavi. Recite svom mužu da mora sada odabrati i biti iskren s vama. Uvjerite ga da zna da mu je ovo zaista posljednja prilika. Nema smisla pristati raditi na vašem braku ako vam on neprestano ide ljubavnici. Razgovarajte s njim o promjenama koje biste oboje željeli vidjeti koje bi vašu vezu učinile boljom - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

