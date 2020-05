'Moj dečko se stalno dopisuje s bivšom, ne znam što više napraviti'

"Draga Deidre, moj partner se stalno dopisuje s bivšom i sada me to već jako nervira", počinje opisivanje svog problema anonimna 25-godišnjakinja.



"Njemu je 28, njoj 29. Stalno mu šalje poruke da vidi što radi i što ima novo kod njega. Mi smo počeli vezu odmah nakon što su oni prekinuli, ali imaju dijete zajedno."



Rekao joj je da ne voli svoju bivšu i da to već traje nekoliko godina. "Kada mu je neki dan poslala poruku bacila sam mu mobitel na kauč. Smijao se i rekao da imam problem."

"Dobro je ako tvoj partner ima prijateljski odnos s bivšom s obzirom na to da imaju dijete zajedno", tvrdi Deidre. "Moraš se bolje naučiti nositi s ljubomorom. Umjesto da se naljutiš, reci mu da ti treba zagrljaj. Ako mu je stalo, reagirat će na to nježno i neće te zadirkivati."