Mnogima iznenađujuće: Evo koja je zemlja svijeta najskuplja za život

World of Statistics, platforma koja se bavi skupljanjem podataka i statistikom, objavila je popis najskupljih zemalja za život na svijetu. Za mnoge možda iznenađujuće, prvo mjesto na ovom popisu zauzeli su Bermudski otoci, dok je odmah iza njih Švicarska.

Kajmanski su otoci zauzeli treće mjesto, a slijede ih Bahami, Island, Singapur, Barbados, Jersey, Norveška i Danska. Inače, u glavnom gradu Bermudskih otoka živi samo oko 3000 ljudi, a standard je jako visok. Često se nazivaju i poreznim rajom jer imaju mnoštvo osiguravajućih tvrtki i kreditnih ustanova.

Most expensive countries to live:



1. Bermuda 🇧🇲

2. Switzerland 🇨🇭

3. Cayman Islands 🇰🇾

4. Bahamas 🇧🇸

5. Iceland 🇮🇸

6. Singapore 🇸🇬

7. Barbados 🇧🇧

8. Jersey 🇯🇪

9. Norway 🇳🇴

10. Denmark 🇩🇰

11. Australia 🇦🇺

12. USA 🇺🇸

13. Hong Kong 🇭🇰

15. Luxembourg 🇱🇺

16. New Zealand 🇳🇿

17.…