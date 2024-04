Mladenka podijelila popis što gosti smiju i ne smiju nositi na vjenčanju: 'Ovo je jednostavno previše!'

Pronalaženje savršene odjeće za tuđu svadbu može biti prilično stresno - međutim, kako bi malo olakšala život svojim gostima, Abigail Harden je napravila popis odjevnih kombinacija koje je odobrila i onih koje ne bi željela vidjeti na gostima. Tako je izazvala žestoku raspravu nakon što je podijelila poduži popis samo nekih stvari koje njezini gosti smiju i ne smiju nositi na dan njezina velikog vjenčanja, piše The Sun.

Mladenka iz Georgije u SAD-u, na TikToku je podijelila svoje mišljenje o brojnim haljinama - međutim, isječak je ubrzo sve potpuno podijelio.

Jedna od haljina koju je Abigail odobravala za svoje goste, bila je zadivljujuća žuta midi haljina s detaljima na vezanje. Ova haljina je imala sigurno odobrenje, kao i sljedeći odjevni predmet na popisu - svijetlo ružičasta haljina s dubokim dekolteom. Međutim, bilo je i nekoliko odabira s kojima mladenka ne bi bila presretna, uključujući haljinu s cvjetnim uzorkom sa svijetlom pozadinom.

''Baza je bijela, dakle ne. Znam da sam dramatična", rekla je u snimci. Ne radi se samo o boji odjeće na koju bi gosti morali paziti - prema riječima mladenke, koja objavljuje pod korisničkim imenom @abigailharden4, neki od dizajna također nisu bili u redu u njezinim očima, Jedna od takvih opcija bila je haljina koja grli figuru s razdjelkom do bedra, kao i otvorenim strukom. U svom videu Abigail je objasnila da je izrez "malo previše".

Ostali sigurniji izbori uključivali su lepršavu maksi haljinu jarke boje fuksije s trendovskim ovratnikom, kao i laskavu midi haljinu s prekrasnim cvjetnim uzorkom inspiriranim 70-ima u blijedonarančastoj i žutoj boji. ''Da cvjetnim, ružičastim, narančastim, zelenim bojama. Baš me briga hoće li to biti midi haljina, kratka haljina, baš mi je svejedno - samo nemojte nositi bijele ili tamne boje, ili previše duboke izreze", dodala je.

No dok su se neki složili s Abigail i smatrali da je bila "prilično razumna", video je ubrzo izazvao žestoku raspravu, budući da su stotine inzistirali da je pravilo što treba i što ne treba "previše". Više od 1,3 tisuće ljudi pohrlilo je u komentare kako bi podijelilo svoja razmišljanja, a jedan je napisao: ''Hej djevojko! Ne sjećam se apsolutno niti jedne odjevne kombinacije osim svoje s vjenčanja!'' Drugi se ubacio: "Mislim da si bridezilla." Netko drugi se složio, napisavši: ''Ovo je ludo. Radije ne bih išao na vjenčanje." ''Ovo je previše.. to je samo vjenčanje. Nosite ono u čemu se osjećate ugodno i uživajte u dobrom piću i zabavi!'', komentirao je još netko.

No, bilo je i onih koji su se požurili braniti je od oštrih kritika, a jedna korisnica društvenih mreža napisala je: ''Oh, šokirali su me ovi komentari, mislila sam da si prilično razumna''. "Konačno netko tko to shvaća", dodao je drugi. "Samo da vas podsjetim da je ovo njezino vjenčanje, a ne vaše", uzvratio je netko.

