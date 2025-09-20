Naši Portali
je li u pravu?

Mladenka izbacila djeverušu sa svadbenih fotografija: 'Mislila je da ću ih uništiti zbog svog izgleda'

Dora Škrlec
20.09.2025.
u 10:40

"Prijateljica mi je spomenula je da je mladenka pokušavala pronaći način da me ne uvrsti na fotografije jer se brinula da ću je zasjeniti", objasnila je djeveruša

Ponekad se mladenke toliko uzbude zbog svog vjenčanja da postanu poznate kao "bridezilla", postavljajući nerealne zahtjeve i prema sebi i prema drugima, uključujući i tuđe fizičke karakteristike. Takvo ponašanje često izaziva napetosti među gostima i članovima svadbenog tima. Jedna se mladenka našla na meti kritika jer želi da njezine svadbene fotografije budu uređene u Photoshopu.

Jedna djeveruša iz Londona objasnila je da joj je zabranjeno pojavljivanje na fotografijama s velikog dana jer je mladenka navodno strahovala da će je zasjeniti i to samo zbog tetovaža, piše New York Post. Žena, koja je prijateljica s mladenkom više od 20 godina, podijelila je svoju priču na Redditu. "Druga djevojka iz naše grupe prijatelja spomenula je da je mladenka pokušavala pronaći način da me ne uvrsti na fotografije jer se brinula da ću je zasjeniti", objasnila je. U početku je to odbacila kao trač.

"Nisam mislila da će biti istina", priznala je. No, onda joj je mladenka prije vjenčanja poslala poruku s iznenađujućim zahtjevom. "Bi li ti smetalo da izostaneš s fotografija?", upitala ju je jer je mislila da bi njezine upečatljive tetovaže mogle "pokvariti" fotografije. Djeveruša je objasnila da joj je jedna ruka puna tetovaža i da bi se one vidjele u haljini. "Sve djeveruše, pa čak i mladenka, imat će vidljive tetovaže. Moje su samo veće", objasnila je.

Unatoč razočaranju, pristala na izostavljanje s fotografija. "U konačnici, to je njezin dan, ona je platila sve i ne želim stvarati dramu", napisala je te je priznala da ju je neobičan zahtjev prilično uzrujao. "Bih li bila nepristojna ako bih smislila izliku da ne dođem na vjenčanje?", na kraju je upitala korisnike Reddita. Komentatori su brzo stali na njezinu stranu, a jedan je korisnik zahtjev mladenke nazvao okrutnim.

"Isključivanje djeveruše s vjenčanih fotografija čini mi se izuzetnim nepoštovanjem. Mislim da nisam vidjela slučajeve u kojima su djeveruše 'nadmašile' mladenku", napisala je korisnica. Druga je istaknula jednostavnije rješenje koje mladenka očito nikada nije razmatrala.

"Ako se tako osjećala, pitam se zašto nije odabrala haljine dugih rukava za djeveruše", dodala je druga korisnica. I još jedna tetovirana Redditova korisnica nije mogla vjerovati u loše planiranje mladenke. "Zamolila te je da budeš djeveruša, ali da ne budeš na fotografijama? Bilo je toliko boljih načina na koje je mogla ovo riješiti", zaključila je.

fotografija mladenka Djeveruša vjenačanje reddit

