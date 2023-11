Misteriozna žena pojavila joj se na vjenčanju u bijeloj haljini, a onda joj uništila i brak

Djeveruša je progovorila o užasavajućem trenutku kada se gošća pojavila u bijeloj haljini i sjela na mladenkino mjesto na njen poseban dan, prije nego što je uništila njen brak. Mladenkina sestra bila je bijesna kada se žena smjestila uz mladoženju dok je njegova zaručnica dočekivala goste na svadbenom doručku, prenosi Mirror.

Tajanstvena žena, koja nije bila član obitelji niti prijateljica mladenke, uočena je kako razgovara s mladoženjom u svilenoj bijeloj haljini prije nego što joj je rečeno da se pomakne. 'Znala sam to čim sam je vidjela – ova žena je bila nevolja', rekla je mladenkina sestra, koja je bila i djeveruša. Onanje priznala je da i nije baš bila najbolje raspoložena jer njezin novi šogor bio je čovjek kojeg 'nije osobito voljela'.

Unatoč skrivanju svojih osjećaja i govoru 'vrijednom nagrade', ništa je nije pripremilo za ono s čime se morala suočiti na dan njihova vjenčanja. Objasnila je: 'Dobro sam odigrala svoju ulogu, jer to je ono što radite. Ali onda me ta žena - potpuna strankinja – izbacila iz takta'. Nakon što je bila u vrtu s gostima, vratila se u dvoranu za primanje. Dodala je: 'Žena je sjedila na mjestu moje sestre za svadbenim stolom. Nije bila član obitelji, niti prijateljica moje sestre. Živo je i vrlo familijarno razgovarala s mojim novim šogorom'.

'Kakvo nepoštovanje. Nitko ne bi trebao sjediti za svadbenim stolom osim mladenaca. Pogotovo dok je mlada obilazila i razgovarala s gostima, a njezin je muž trebao činiti isto to. Ne zabavljati neku ženu koju moja sestra nije poznavala', dodala je.

Frustrirana sestra, koja je kasnije saznala da je žena radila s mladoženjom, nastavila je: 'Nosila je cipele s remenčićima i bijelu satensku haljinu uskog kroja. To je bilo to: njezino izuzetno loše ponašanje nije zavrijedilo nikakvo poštovanje od mene'. Rekla joj je: 'To je mjesto moje sestre. Ne znam tko si ti, ali ne bi trebala prisustvovati vjenčanju u bijelom i onda sjediti na mjestu mladenke kada nije tvoje vjenčanje'. Tada njihov razgovor izazvao nekoliko pogleda ostalih svatova i mladenke.

Mladenkina sestra je nastavila: 'U svom srcu znala sam da nešto nije u redu. Bila je to očigledna nepristojnost. Ženina bliskost s mojim šogorom na njegovom vjenčanju na mjestu moje sestre nije bila u redu. Bio je to namjeran potez kako bi javno osramotila moju sestru'. Ali, sestre godinama nakon vjenčanja nisu pričale o incidentu: 'Nisam htjela pokrenuti to da je ne uznemirim, bila sam prilično sigurna da će odbaciti moje brige jer je bila jako zaljubljena u svog muža'.

Dvije godine nakon vjenčanja saznalo se da su tajanstvena žena i mladoženja u vezi. Mlada je ostala slomljena, ali je odlučila ostati sa svojim suprugom. Njezina sestra je dodala: 'Voljela bih da sam upozorila svoju sestru da ne vjeruje svom mužu od samog trenutka kada su se vjenčali. Zato mudri ljudi savjetuju, 'vjeruj svojim instinktima'. Sve što je moja sestra sada imala bio je dvogodišnji brak koji je bio laž'.

