'Mislim da me supruga prevarila sa striperom na prijateljičinoj djevojačkoj zabavi, ali ne želi mi to priznati'

Uobičajeno je da mladenke i mladoženje prije vjenčanja imaju djevojačke i momačke zabave, no one ponekad mogu završiti poprilično razuzdano kada se popije previše pića. Tako je jedna žena na djevojačkoj zabavi svoje prijateljice, popila koju čašicu više, i njezin suprug sada sumnja da ga je prevarila sa striperom kojega su unajmile, piše Mirror.

- Ta djevojačka je trebala biti samo druženje uz društvene igre, večera, piće i ples u kući njezine prijateljice. Moja supruga ne voli baš toliko ići u izlaske, pa smo se redovito dopisivali tijekom večeri, a slala mi je i slike hrane, koktela, te nje i djevojaka. Postalo je čudno kada mi je rekla da je došlo do promjene plana i da je kuma imala iznenađenje za sve, te da su otišle iz kuće - napisao je muškarac u objavi na Redditu.

Nakon što je osjetio zabrinutost za svoju suprugu koja, kako kaže, ima tendenciju pomalo paničariti s novim stvarima, muškarac je poslao poruku zajedničkoj prijateljici koja je također bila na zabavi, da ju pita što je to iznenađenje i je li sve u redu. Ubrzo mu je odgovorila da je sve odlično i da je njegova žena oduševljena striperom. Unatoč tome, suprug u početku nije bio zabrinut za to jer je to normalno na takvim tulumima i nadao se da će se zabaviti. No, postalo je čudno kada je supruzi poslao poruku kako joj se sviđa striper, a ona mu je odgovorila da nije bilo nikakvog stripera.

- Otprilike 15 minuta kasnije dobivam poruku od svoje supruge i zajedničke prijateljice, a obje tvrde da su se samo šalile i da nije bilo stripera, no onda mi je supruga poslala sliku neke društvene igre na stolu. Slika je imala vrlo blijed vodeni žig u kutu pa sam ju približio i vidio da je to zaista samo neka fotografija s interneta. Odgovorio sam joj da sam shvatio da je fotografija lažna i da me ne mora lagati da nije bilo stripera jer je to sasvim u redu i ne smeta mi. Ona na to nije uopće odgovorila i samo je napisala da će kasno doći kući - nastavio je.

Njegova supruga još se čudnije ponašala kada je stigla kući. Stalno su joj dolazile neke misteriozne poruke od prijateljice, koje su imale veze s tim striperom. Bila je toliko pijana da je padala po kući, a prijateljice koje su ju dovezle također su popile previše alkohola.

- Čim je došla, odmah se išla otuširati, a njezina prijateljica poslala mi je poruku u kojoj je pisalo da je bolje da svoju ženu ne ljubim u usta. Spomenuo sam joj to kada je izašla iz tuša, a ona je jako pocrvenjela u licu. Rekla je da samo da je povraćala na ulici i da ne želi razgovarati o tome. Nakon toga je samo legla u krevet i odmah zaspala. Bio sam previše radoznao pa sam prijateljici poslao poruku i pitao ju je li moja supruga stvarno povraćala, a ona je odgovorila da nije bilo povraćanja, ali je bilo nečeg drugog - objasnio je.

Komentari njihove zajedničke prijateljice dovele su do toga da on zaista sumnja da ga je žena prevarila sa striperom, ali ne zna kako razgovarati sa suprugom jer ona stalno izbjegava tu temu. Tvrdi i da je njegova supruga od tada tiša nego inače, a korisnike Reddita upitao je za savjet. Mnogi su mu savjetovali da se suoči sa svojom ženom.

- Ako je suditi prema onome što govori njezina prijateljica, onda imate pravo na sumnju, no mislim da stvarno trebate razgovarati s njom i otvoreno ju pitati - napisao je jedan korisnik.

- Ako vaša supruga i dalje odbija razgovarati o tome, onda zamolite prijateljicu da vam iskreno ispriča što se dogodilo - dodao je drugi.

