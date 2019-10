Mislila je da joj netko provaljuje u stan, a to je na kraju bio njen brat

U ovoj situaciji pronašla se i Chelsea Morris iz Edinburgha koja je kada je začula buku odmah pomislila kako joj netko provaljuje. Nije željela provalniku dati do znanja da se nalazi u sobi pa je poslala poruku svom bratu u nadi da će joj doći pomoći.

- Mislim da netku lupa po vratima. Bojim se, otiđi provjeriti. Nije kuckanje nego baš lupanje - napisala je.

Nakon nekoliko minuta postalo joj je jasnije o čemu se radi. Brat joj je odgovorio i smirio je tako što joj je objasnio situaciju.

Foto: Facebook/Terry's Chocolate Orange Memes for Chocoholic Teens

Naime, on se odlučio zasladiti čokoladnom narančom. Ova slastica nije popularna u Hrvatskoj, ali obožavaju je mnogi diljem svijeta, a kako bi se komadići odvojili potrebno ju je udariti.

When you text ur bro from your room thinking the house is getting broken into and he replies with this 🙃🙃🙃 pic.twitter.com/vnNGBcPZyZ