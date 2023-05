Meso ne biste trebali odmrzavati na sobnoj temperaturi: Može biti opasno!

Izvlačenje paketa smrznutog mesa iz zamrzivača i ostavljanje na sobnoj temperaturi možda baš i nije dobra ideja. Ispada da bi ova metoda mogla biti nehigijenskija nego što mislite.Već znate da sirovo meso zahtijeva pažljivo rukovanje kako bi se spriječile bolesti koje se prenose hranom i rast bakterija. No dok perete ruke i pažljivo kuhate svoju piletinu, govedinu i druge vrste mesa, jednako je važno kako odmrzavate smrznuto meso. Saznajte dovodite li sebe i svoju hranu u opasnost i naučite kako sigurno odmrznuti svoje meso, piše Clean Eating.

Bakterije se razvijaju brže nego što mislite: Iako bi ostavljanje mesa na sobnoj temperaturi moglo zvučati kao brži pristup, prilično je problematično. Naravno, ne radite ništa svojoj smrznutoj hrani. Ali problem je što meso postaje osjetljivije i podložnije bakterijama kada dosegne sobnu temperaturu. Kao što USDA objašnjava, smrznuto sirovo meso sigurno je neograničeno vrijeme kada je potpuno smrznuto. Bakterije ne mogu rasti ili se razmnožavati nakon što je meso zamrznuto i pohranjeno na temperaturama nižim od 4 stupnja Celzijusa.. Međutim, ostavljanje mesa na pultu ili u sudoperu cijeli dan dok se odmrzava znači da dopuštate mesu da dosegne temperaturu višu od 4 stupnja. A kada meso dosegne 5 stupnjeva ili više, ulazi u zonu opasnosti od bakterija. Sve bakterije koje su bile prisutne u vašem sirovom mesu prije nego što je zamrznuto mogu se početi razmnožavati na višoj temperaturi vaše kuhinje. Što je meso toplije, bakterije će se brže razmnožavati.

Osim toga, kako se meso otapa, neće se ravnomjerno otopiti. Prvo će se otopiti vanjski dio, ostavljajući središte još zamrznuto. To znači da će vanjski sloj vašeg sirovog mesa većinu vremena provesti u opasnoj zoni, brzo skupljajući potencijalno opasne bakterije dok se unutrašnjost odmrzava. Kao rezultat toga, USDA preporučuje da se kvarljiva hrana – uključujući sirovo meso – nikada ne ostavlja na sobnoj temperaturi dulje od dva sata. Dakle, držanje mesa u različitim fazama procesa odmrzavanja cijeli dan može vam ostaviti večeru prožetu bakterijama.

Je li sigurno odmrzavati meso pod hladnom ili vrućom vodom? Što ako ubrzate proces i bacite meso u hladnu ili vruću vodu? Čak i ako ste u nevolji i potpuno ste zaboravili odmrznuti svoje meso prije nekoliko sati, nije baš najbolja – ili najsigurnija – ideja bacati smrznuto meso pod stalan protok hladne ili vruće vode. Posebno je topla voda prilično loša ideja. Naravno, mlaz vruće vode preko smrznutog mesa brzo će ga odmrznuti. Ali također će početi kuhati meso u procesu. Kao što smo već spomenuli, vanjski dio smrznutog mesa brže se odleđuje od središta. A dok ga puštate pod vrućom vodom, ono će početi kuhati izvana meso dok je iznutra još uvijek čvrsto zamrznuto. Hladna voda je malo bolja, ali još uvijek nije idealna. USDA napominje da se smrznuto meso može staviti pod hladnu vodu na siguran način, ali zahtijeva posebnu pozornost kako bi se spriječile bakterije. Evo kako to učiniti, a da se ne izložite opasnosti.

Prvo provjerite je li vaše smrznuto sirovo meso u nepropusnom pakiranju ili plastičnoj vrećici (curenje može unijeti bakterije iz zraka ili okolnog okoliša) Zatim uronite meso u hladnu vodu iz slavine - nemojte ga držati pod stalnim mlazom tekuće vode, te svakih 30 minuta mijenjajte vodu. Nakon što se vaše meso potpuno odmrzne, svakako ga odmah skuhajte. Pola kile smrznutog mesa ovom bi se metodom trebalo otopiti za oko sat vremena. Kila i pol do dvije kile mesa otopit će se za otprilike 2 do 3 sata. Dobro je pravilo procijeniti oko 30 minuta potapanja u hladnu vodu po kilogramu mesa. Ako stvarno trebate odmrznuto meso što je prije moguće, bolje je da isprobate drugu metodu - poput mikrovalne pećnice.

Je li odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici u redu? Vaša mikrovalna pećnica može biti brza i dolazi s ugrađenom postavkom odmrzavanja, ali nije najbolji ili najsigurniji izbor za odmrzavanje smrznutog mesa. USDA kaže da je korištenje funkcije odmrzavanja vaše mikrovalne pećnice savršeno sigurno, sve dok sirovo meso kuhate odmah nakon odmrzavanja. To znači da ne smijete dopustiti da vam meso stoji dok pripremate ostatak svog recepta; jer ste ga zagrijali, gurnuli ste njegovu temperaturu u "opasnu zonu" za bakterije. A odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici nosi još jednu potencijalnu opasnost. Neki dijelovi mesa mogu postati topliji od drugih i mogu se početi kuhati tijekom procesa odmrzavanja. Kad se to dogodi, bakterije mogu početi rasti, a nakon što se bakterije počnu razmnožavati, vaše meso može postati nesigurno za jelo u samo kratkom vremenu.

Ovo je najsigurniji način odmrzavanja mesa: Odmrzavanje smrznutog mesa na sobnoj temperaturi možda nije sigurno, a korištenje vode može biti loše. Ali postoji jedan siguran način da svoje meso zagrijete na pravu temperaturu bez opasnosti od konzumiranja opasnih bakterija: odmrzavanje u hladnjaku. Odmrzavanje u hladnjaku smatra se najsigurnijim načinom odmrzavanja mesa. Za to je potrebno vrijeme – puna 24 sata u većini slučajeva – ali to je jedina besprijekorna metoda. I kao da ostavite meso na kuhinjskom pultu, to je super lako. Sve što trebate učiniti je izvaditi svoje sirovo meso iz zamrzivača i spremiti ga u hladnjak. Samo se pobrinite da planirate unaprijed.

Ostaviti smrznuto meso u vašem hladnjaku savršeno je rješenje jer vaš hladnjak nudi pravu temperaturu da spriječi bakterije. Većina hladnjaka ima temperaturu između 1 i 4 stupnja, raspon koji je upravo ono što vam je potrebno da spriječite razvoj ili razmnožavanje bakterija. A sve što trebate učiniti je ostaviti svoje meso na miru dok polako dolazi do temperature. Osim toga, tu je i dodatni bonus. Dok odmrzavanje hladnom vodom ili mikrovalnom pećnicom znači da ćete morati skuhati svoje meso što je prije moguće, imat ćete više vremena kada se ono odmrzne u hladnjaku. Nakon što se sirovo meso zagrije na 1 do 4 stupnja Celzijusa, ostat će sigurno i upotrebljivo još jedan do dva dana. Ako odmrzavate crveno meso, poput govedine ili janjetine, dobit ćete dodatnih tri do pet dana prije nego što ga morate upotrijebiti.

Ne želite čekati? Isprobajte ovo! Ako ne možete čekati dan ili dva da upotrijebite svoje smrznuto meso, postoji još jedan savršeno siguran način da ga odmrznete – i djeluje brzo. Samo kuhajte! Kuhanje smrznute hrane sasvim je u redu. Usporit će vam vrijeme kuhanja, trajat će oko 50 posto dulje nego inače, ali u potpunosti eliminira prijetnju bakterija i večera će biti na stolu u tren oka. Stoga, kada odjednom shvatite da ste zaboravili unaprijed odmrznuti meso, nemojte se bojati zgrabiti tavu i početi kuhati.

Znate li koliko dugo sirova piletina može stajati u hladnjaku? Pripazite na ove znakove!