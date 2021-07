Mama na Facebooku ponosno otkrila da kuha zalihe hrane 30-godišnjem sinu, ljudi šokirani

Neimenovana majka odlučila je podijeliti s drugim korisnicima u Facebook grupi Moms Who Cook & Bake da svom sinu priprema zalihe hrane, pakira ih u kutijice i u hladnjak. Ta navika ne bi bila toliko čudna drugima da nije napomenula kako se ne radi o dječaku već o 30-godišnjem muškarcu!



"Iako ne živimo zajedno, zna da uvijek može doći po gotov obrok. U hladnjaku ima širok izbor. Meni treba jedan dan u mjesecu da to sve pripremim", napisala je uz priloženu fotografiju hladnjaka na kojoj se vidi količina hrane.

Ona je to napisala ponosno, ali ubrzo je dobila mnoštvo ružnih komentara i kritika. Većina ljudi je bila negativna, rekli su joj da bi mladić, u tim godinama, trebao sam sebi kuhati i da je razmažen, prenosi The Sun.



Gospođa je isključila komentare i napisala da je objava trebala poslužiti kao inspiracija za pripremanje jela unaprijed, a ne za kritike na temelju njenog odgoja.



"Ova objava trebala je poslužiti kao inspiracija, a ne da me ljudi osuđuju. Isključila sam komentare jer mi je previše negativnosti. Sve vas volim, život je divan bez obzira na sve", napisala je.

