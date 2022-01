'Ljuta sam jer je moj ljubavnik počeo izlaziti s drugom ženom, kako da mu to kažem?'

- Već neko vrijeme sam u seksualnoj vezi s odličnim dečkom. Prije neku večer rekao mi je da vodi drugu ženu na večeru i da je upoznao njezina sina, i očito je bio jako uzbuđen zbog ove nove veze. Razgovarao je sa mnom kao da sam mu prijateljica, a ne netko s kim je spavao i dijelio stvari posljednjih nekoliko godina - napisala je jedna žena za Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Kad je sve to govorio, morala se zaustaviti da ne zaplače jer je odjednom shvatila koliko jake osjećaje ima prema njemu. Osjeća se kao budala i da je izgubila priliku da ima predanu vezu s njim.

- Znala sam ulaskom u ovu vezu da je to bez obveze i pristala sam na to, ali sada se ne mogu nositi s time da on postaje ozbiljan u vezi s nekom drugom. Prijatelji su me upozorili da će završiti suzama, ali sam ih ignorirala i sada se čini da bi mogli biti u pravu. Trebam li mu reći da ne želim da izlazi s drugim ljudima ili jednostavno prihvatiti da nam nije suđeno? - nastavila je.

- Pa, teško je u ovom trenutku okrenuti se i reći mu da ne izlazi s drugim ljudima jer ste ušli u ovu vezu znajući da je to dogovor bez obaveza. Mislim da sve što mu možete reći jest da ste povrijeđeni onim što je rekao jer ste shvatili da gajite dublje osjećaje prema njemu i vidjeti kako će reagirati. Uvijek postoji šansa da on osjeća isto, ali pretpostavlja da ne biste bili zainteresirani. A možda jednostavno morate prihvatiti da niste osoba koja može biti u ovakvoj vrsti odnosa - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!