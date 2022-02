Ljudi otkrili što su sve zeznuli na radnom mjestu: 'Izbrisao sam gomilu važnih podataka s računala...'

Pogreške na poslu se događaju, i to je potpuno normalno pogotovo ako ste tek počeli negdje raditi. Ipak, dok se neke sitnice mogu zanemariti i popraviti odmah na licu mjesta, neke pogreške mogu utjecati na cijeli kolektiv i na tvrtku, nerijetko s financijske strane.



Na Redditu se pokrenula rasprava baš na tu temu - koje su najveće pogreške koje ste napravili na poslu - i nije dugo trebalo da se skupe komentari koji su nasmijali sve.



"Morao sam oprati kravu, koja se zvala Lavrene, prije nego što sam ju prezentirao na sajmu. Nije voljela da joj se pere rep, pa je u tom trenutku bacila kantu vode sa sapunom na moje gumene čizme i pobjegla. Zgrabio sam uzde, ali čizme su bile mokre i skliske, pa sam pao, a ona je trčala u krug zajedno sa mnom koji sam se držao za nju - i to pred gomilom ljudi koji su se počeli smijati. Konačno sam pustio uzde i pao u lokvu vode, a onda je otrčala do nekog dječaka koji je držao kolač i pojela ga", napisao je prvi korisnik.



"Završio sam fakultet i počeo raditi u animaciji. U prvom tjednu morao sam prebaciti hrpu dokumenata s jednog servera na drugi. Bili su velikog formata i rekli su mi svi da ih kopiram i zalijepim tamo gdje treba. Slučajno sam iz izbrisao bez da sam ih kopirao... Izgubio sam puno materijala, a prijatelj koji me preporučio je upao u probleme zbog mene. Više od 20 dana su radili na tome da vrate sve izgubljeno. Ipak, svi su bili ljubazni prema meni i ostao sam tamo raditi."

Jedna osoba napisala je da nije ona napravila nikakvu pogrešku, ali je njezin otac. "Bio je mikrobiolog i radio je u bolnici. Trebao je nositi pladanj epruveta u kojima se nalazio virus odnosno "lažna bjesnoća" zvana još i pseudoscabies. Popiknuo se i sve prolio okolo. Sada radi kao računovođa."



"Radio sam kao konobar i srušio policu na kojoj je bila gomila alkoholnih pića, skupih. Uništio sam tisuće i tisuće dolara, ali nisam upao u nevolju. Šef je samo napravio čvršću policu i bilo mu je smiješno što sam uspio spasiti samo jednu bocu džina koja košta oko 40 kuna."



"Radila sam kao dadilja i pazila dvogodišnje dijete. Pala je i udarila glavom u beton. Dotrčala sam do nje, a ona se nije micala ni treptala, samo je nepomično ležala. Vrištala sam i zvala pomoć, mislila sam da je mrtva. Policija, vatrogasci i hitna stigli su za nekoliko minuta, prevezna je u bolnicu gdje su napravili gomilu pregleda. Ispostavilo se da je jedva imala modricu - nije bilo potresa mozga, napadaja, nikakve ozljede. Liječnik je rekao da se vjerojatno samo uplašila i ukočila. Njezini roditelji morali su sve preglede platiti 5000 dolara, a njoj nije bilo ništa", prenosi Bored Panda ispovijest jedne korisnice.

