Ljubitelji McDonald'sa u šoku nakon što su saznali kako se radi poznati slatko-kiseli umak: 'Koristi se jedno voće'

Brojni obožavatelji McDonald'sa ostali su šokirani nakon što su otkrili kako se radi poznati slatko-kiseli umak te da sadrži ono što su neki prozvali 'najgorim voćem koje postoji', kako prenosi Mirror.

Evan-May Gillott, 27, tvrdi da je ostala 'potresena' nakon što je saznala da njezin omiljeni umak sadrži voće, a da nikad nije povezivala taj začin s voćem. Dijeleći svoje neobično otkriće na društvenim mrežama, Evan-May je zamolila druge da pokušaju pogoditi koje je voće zapravo sadržavao umak.

Objavljujući na TikToku, Evan-May je upitala svoje pratitelje: "Jesam li ja jedina koja do nije znala od kojeg je voća napravljen slatko-kiseli umak iz McDonald’sa?"

Potom je otkrila da je voćni sastojak zapravo marelica, a ne ananas ili mango kako su neki krivo nagađali, ostavivši mnoge korisnike šokiranima.

"Bila sam 100% uvjerena da je to ananas”, komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: "Rekao sam mango tako samouvjereno. Nisam imao pojma da je u njemu uopće voće, to je sve. Jedem ga često i nikad nisam to pomislio.”

"Kad sam saznala da je to marelica, bila sam potresena do srži jer je nisam ni povezivala umak s voćem. Godinama sam jela slatko-kiseli umak iz McDonald'sa uz svoj pomfrit, uvijek sam ga voljela. Prije otprilike tjedan dana osvojila sam besplatan obrok kroz Monopoly i dok sam jela umak samo sam postala znatiželjna od čega je zapravo napravljen. Pa sam pročitala sastojke i bila potpuno šokirana kada sam saznala da je od marelica”, objasnila je.

"Nikad zapravo nisam razmišljala o tome, ali sada se pitam o svim vrstama začina - mislim što je sa smeđim umakom! Jednostavno su nedokučivi. Pretpostavljala sam da mnogi to neće znati pa sam morala podijeliti svoje otkriće sa svojim kolegama ljubiteljima McDonald'sa. Ispostavilo se da su svi iznenađeni kao i ja, a ja sam čak sada otkrila i da curry umak koristi marelicu”, zaključila je.

