Kupili su ‘najgoru kuću u ulici’: ‘Sve je bilo užasno, a sad je neprepoznatljiva!

Par Nina i Dylan otkrili su da su kupili najgoru kuću u ulici, ali su je nakon toga potpuno transformirali. Naime, objasnili su da su kupili stari dom s tapetama iz 1970-ih i kupaonicom iz koje je curilo i dali mu potpuni 'makeover', piše The Sun.

Sada je dom izgleda neprepoznatljivo, a korisnici društvenih mreža zapanjeni su koliko fantastično izgleda. Dijeleći svoj DIY projekt obnove na internetu, Nina i Dylan objasnili su da se "puno toga može dogoditi u tri godine."

"U 2020. kupili smo najgoru kuću u ulici.", na početku videa, par je izbliza pogledao svoj oronuli dom koji je izgledao turobno i zapušteno. Kuća je bila u očajničkoj potrebi za modernizacijom, jer očito nije bila renovirana godinama.

Par je zatim podijelio razne videozapise sebe kako rade na kući. "I pretvorili smo je u..." Ubrzo nakon toga, vidjeli smo videozapise renoviranog doma - s kuhinjom koja izgleda kao iz časopisa. Prekrasan bež prostor nešto je o čemu mnogi sanjaju kada je u pitanju dizajn kuhinje.

Starinske tapete nisu bile nigdje na vidiku, a umjesto toga spavaće sobe bile su upotpunjene svježim nanosom bijele boje, koja je odmah osvijetlila prostor. Par je objasnio da je kupaonica "curila" prije renoviranja, a sada nije samo zapanjujuća, s dva umivaonika i samostojećom kadom, već je to nešto što biste očekivali pronaći u otmjenom hotelu.

Nina je kasnije otkrila da je Dylan stolar, pa je velik dio posla mogao obaviti sam. Na pitanje koliko je koštala obnova, ustvrdila je: “Previše. Ali puno smo učinili sami (Dylan je stolar) što nam je uštedjelo novac.” TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @that.70s.bungalow, mnoge je očito zaprepastio, a brzo je postao viralan, skupivši nevjerojatnih 2,5 milijuna pregleda.

Korisnici društvenih mreža ostali su zaprepašteni transformacijom kuće, a mnogi su to izrazili u komentarima. Jedna je osoba rekla: "Baš wow, izgleda fantastično." Drugi je dodao: “Ovo je nestvarno! Takooo prekrasno!” Treća je osoba komentirala: “Ovaj dom je doista jedinstven! To je savršeno mjesto koje možete nazvati domom.” Dok se netko drugi oglasio: "Ne znam što sam očekivao, ali ovo je premašilo ono što je to bilo."

