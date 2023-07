Kritizirali ju zbog odabira haljine na tuđem vjenčanju: 'To je tako nepristojno i bez poštovanja!'

Svi znaju da ne biste trebali nositi bijelo na vjenčanju osim ako niste mladenka. No, kako prenosi The Sun, jedna gošća očito nije ozbiljno shvatila to nepisano pravilo i ostavila je ljude zaprepaštene kada se pojavila na jednom vjenčanju u haljini koja je izgledala kao vjenčanica.

Naravno, pronaći haljinu koju ćete nositi na vjenčanju, čak i kao gost, može biti teško. Ali obično postoji hrpa opcija koje će izgledati šik, a ne koštaju mnogo. Dakle, kada je jedna žena pronašla haljinu na Sheinu, znala je da će biti savršena za veliki dan njezine prijateljice. Jedini problem jest što haljina izgleda kao vjenčanica.

Foto: Reddit

Čipkasta haljina do poda ostavila je mnoge korisnike društvenih mreža u nevjerici. Neki kažu da je bila totalno neprikladna. Iako je to bilo gay vjenčanje, tako da zapravo uopće nije bilo mladenke, ljudi nisu bili uvjereni da je u redu nositi takvu haljinu.

Fotografija je podijeljena na Redditu uz natpis: "Gay vjenčanje, ali ona je jedina gošća koja nije u crnom. Vjenčanje je bilo apsolutno nevjerojatno. Savršeno, vrlo formalno i sve su osobe u crnom. Osim nje, u jeftinoj neukusnoj haljini.”

Na fotografiji žena pozira sa svojim partnerom u otmjenoj haljini držeći čašu šampanjca. Korisnici su istaknuli da je haljina, koja je koštala 51 funtu, dostupna i u crnoj boji, što znači da je žena mogla parirati drugim gostima u istoj haljini.

"Da, zabrljala je. Ta crna verzija je prekrasna", komentirala je jedna osoba, dok se druga korisnica složila; "Iskreno, crna izgleda bolje nego bijela. Kladim se da je mislila isto, ali se ipak htjela isticati."

"To je tako nepristojno i bez poštovanja. Također je i ružna haljina, tako da je samo ona izgubila”, glasio je jedan komentar.

