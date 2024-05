Korisnici WhatsAppa zgroženi novim promjenama: 'Bole me oči od ovoga'

Svatko se teško nosi s promjenom – a korisnici WhatsAppa nisu ništa drugačiji. Može biti teško kada se vežete za aplikaciju na telefonu, pogotovo ako je koristite svaki dan. Dakle, kada se dogodi bilo kakva promjena, sigurno ćete je primijetiti. Meta, tvrtka koja posjeduje WhatsApp, nedavno je uvela promjenu koja ima za cilj održati aplikaciju ‘aktualnom, jednostavnom i pristupačnom’, piše Mirror.

Ažuriranje, koje ovog mjeseca izlazi na iPhone i Android, uključuje olakšavanje navigacije – uključujući donju navigacijsku traku na Androidu. Ali, promjena koja je zaista zgrozila mnoge korisnike aplikacije za izravnu razmjenu poruka je nova paleta boja – i oni su svoja mišljenja podijelili javno. ‘Moj WhatsApp je upravo pozelenio. Želim povratiti’, napisao je jedan nezadovoljni korisnik aplikacije na X-u, bivšem Twitteru.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY