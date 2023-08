Korisnici TikToka tvrde: 'Ovo je najgori dan u tjednu za prvi spoj'

Budimo iskreni, prvi spojevi mogu biti neugodni. Vjerojatno ćete se mučiti oko odjeće i nervoze prije nego što stignete do prvog pića. Čak ni tada, seksualna kemija nije sigurna. Osim toga, ako spoj prođe loše, može se činiti kao potpuni gubitak vremena, ostavljajući vas da poželite da ste uopće ostali kod kuće, prenosi Metro. Ali, za one s malo više optimizma, postoji dan koji treba izbjegavati ako želite da prvi spoj prođe dobro – tvrde korisnici TikToka.

Charlotte (@welcometothepeasantparty), koja dijeli savjete za spojeve na TikToku, kaže da su subote najgori dani za prvi spoj. Ona tvrdi: 'Evo zašto je subota loša za prve spojeve. Pod pretpostavkom da radite od ponedjeljaka do petka, radnim danom ste već izašli iz kuće, izgledate dobro i ne radite to u svrhu prvog spoja. Vikendom nemate čvrstih obveza zbog kojih bi mogli ustati i izaći iz kuće. Ako se dotjerate, to je obično za taj spoj. Osim toga, radni dani, osobito od ponedjeljka do četvrtka, imaju posebne akcije na pića i neće biti turista, gužve ili bilo čega. Ono što je najvažnije, ono što je lijepo kod radnih večeri je to što obično imate izgrađenu ispriku ako poželite otići'.

Charlotte naglašava da možete reći da ujutro imate posla ako tražite lak izlaz. Ona dodaje: 'Nema ničega što bi vas pritiskalo da ostanete vani, popijte još jedno piće - možete ići kući. To nije samo korisno za loše spojeve, nego i za dobre spojeve. To vas sprječava da preduhitrite sami sebe i prebrzo date previše od sebe'.

Pa da, čini se da su termini radnim danom poželjniji, ali zašto je subota tako strašna? Charlotte je dodala: 'Subota je glavna za natjecateljske događaje, pojavljuje se mnogo stvari u zadnji tren, vjerojatno ćete vidjeti puno otkazivanja te ćete se dovesti u situaciju u kojoj se družite s ljudima s kojima se ne želite družiti. Ono što je najvažnije, subote su neradne. Treba ih potrošiti na aktivnosti i događaje s pravim prijateljima. Ako u subotu imate loš spoj, to će vam ostati u sjećanju. Imat ćete osjećaj da ste potratili subotu, dok će loš spoj u utorak biti davno zaboravljen. Koja je pouka priče? Zaštitite svoju subotu'.

VEZANI ČLANCI:

Stručnjakinja za spojeve, Hayley Quinn, slaže se i kaže da su neki dani bolji od drugih. Rekla je za: 'Ciljajte na srijedu i četvrtak navečer ili nedjeljni ručak. Petak ili subota navečer vjerojatno će biti rezervirani za druženje s prijateljima i ne smatraju se vrijednima trošenja na prvi spoj. Umjesto da predložite večer za koju će vaš partner vjerojatno imati druge planove, radije ciljajte na večernji spoj sredinom tjedna. Onda, ako nema iskre, uvijek možeš okriviti rani početak sljedećeg dana kako bi sastanak bio kratak i sladak'.

VEZANI ČLANCI:

Ali, ako su vam radni dani naporni, pokušajte umjesto toga s nekim taktičkim vikendom. 'Vikendom termini za užinu mogu dobro funkcionirati, jer su obično u kasnim jutarnjim satima i omogućuju ljudima da se naspavaju, ali su dovoljno rano da se ne kose s drugim planovima', kaže Hayley, 'Ako spoj prođe dobro, postoji i mogućnost da ga produžite kasnije tijekom dana'.

Ne vole biti u vezi: Ovi horoskopski znakovi najsretniji su kao samci