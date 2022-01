Konobarica podijelila koje stvari gosti rade, a nju izluđuju: 'Nemojte to raditi'

Konobarica u restoranu Alana redovito na svom TikTok profilu dijeli priče o 'teškim' gostima, a ovaj je put podijelila kakva joj zbrka često na poslu nastane oko rezervacija; zbog gostiju koji ne znaju ni imaju li rezerviran stol, na koje ime, za koliko sati ili koliko ljudi uopće očekuju na ručku ili večeri...

- Sve to nama nevjerojatno otežava posao! - požalila se Alana u videu koji je nazvala "Dogodilo se šest puta ovaj tjedan", a u kojem dočarava kako izgleda njen razgovor s nekim gostima.

5 stvari koje žene primijete na muškarcima na prvom spoju

- Mnogi dođu i kažu da se tu trebaju naći s nekim ljudima, na što ih pitamo imaju li rezervaciju, no odgovor je uglavnom 'Nisam siguran, možda...' ispričala je, pa ona pokušava otkriti na koje bi ime mogla biti ta rezervacija koja možda postoji, a možda i ne...

- Provjerite pod John Ili Veronica... - odgovori gost, a puno ne pomogne ni pitanje s koliko se ljudi nalazi.

- Samo je nas dvoje, zapravo možda su i oni došli pa nas je petero... - kažu neki, na što im konobarica obično predloži da sami prošetaju po restoranu i pogledaju vide li gdje svoje društvo.

- Naravno, većina me pita da ipak prije ja u knjizi gostiju provjerim postoji li rezervacija na to ili to ime, za 20 ili za 22 h - rekla je u svom videu koji je brzo prikupio desetke tisuća pregleda i lajkova.

- Možda su tu. a možda su u onom drugom restoranu... - našalio se jedan pratitelj, a konobarica mu je odgovorila da je, premda se on šali, i to situacija koja se često dogodi...

- Za takve goste treba za šankom imati bocu vode s raspršivačem! -zaključio je jedan TikToker, a prenosi The Sun.

Posvađala se s konobarom zbog kave, a onda se popela na šank i skinula gaćice...