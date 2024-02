Kaže da je rodila ogromno dijete 'Ima četiri mjeseca, a nosi odjeću za bebu staru godinu dana!'

Većina novopečenih mama uzbuđena je što vidi svoje mališane kako rastu, ali čini se da ovaj mališan raste nešto brže od drugih beba. Naime, unatoč tome što ima samo 4 mjeseca, ovo novorođenče već je u odjeći za djecu od godinu dana i toliko je velik da ga mama teško drži, piše The Sun.

Iako još ne može hodati ni govoriti, ovaj preslatki mališan već je postao viralan na TikToku - nakon što je njegova mama ponosno pokazala koliko je narastao.

Tijekom preslatkog videa, novopečena mama Lana čak se našalila da netko uvijek spomene koliko je velika njezina beba, dok se njezin mali sin pojavio pred kamerom. Uljuljkan u maminom naručju, dječačić koji je poskakivao rado je žvakao svoju ruku i brbljao za kameru. Dok je on sretno sjedio u maminom naručju, Lana se borila držati svoje novorođenče jer je njezin sin bio gotovo upola njezin visine - čak i u ovoj dobi.

Dječak je težio samo 4,08 kg i bio je dugačak samo 53 cm kada je stigao na svijet krajem prošle godine. Međutim, samo četiri mjeseca kasnije, njegova ga mama jedva drži jer sada teži impresivnih 10 kg i stane u odjeću napravljenu za jednogodišnjaka. Ni njegov rast ne pokazuje znakove zaustavljanja, a Lana je rekla: “Posljednji put kad smo provjerili, imao je oko 11 kilograma. Nosi pelene veličine 5 i odjeću za jednogodišnjaka, a možda će uskoro morati povećati veličinu.” Zatim je izazvala internet da pronađe bebu veću od njezina sina, našalivši se da bi 'stvarno željela to vidjeti'.

Dok kreatorica sadržaja inzistira na tome da je rast njezina sina započeo zbog dojenja, čini se da su se velike bebe već pojavljivale u obitelji. Naime, Lana je podijelila fotografije sebe kao bebe u još jednom viralnom videu. Izgledajući gotovo identično svom malom sinu u povratnom videu, rekla je: "Bila sam kao on kad sam bila njegove dobi i bila sam zdrava tada i zdrava sam sada."

Iako su Lana i njezina obitelj možda navikli na veće bebe, internet se nije mogao zasititi njezine bebe - njezin najnoviji video dobio je više od 7 milijuna pregleda na TikToku. Gledatelji su komentirali preslatkog mališana i njegove bucmaste obraze. "O moj Bože, on je presladak", napisao je jedan obožavatelj, a drugi je dodao: "Jooj, tako je sladak i bucmast" Drugi su se trudili povjerovati da je mali dječak star samo četiri mjeseca, šaleći se: "O, bože, on je otprilike dvostruko veći od mog 8-mjesečnog djeteta." Međutim, neke su mame imale slično iskustvo s velikim bebama i prisjetile su se kako su njihovi mališani brzo rasli. "Sva moja djeca su bila velike bebe, preslatko mi je to", napisala je jedna mama.

