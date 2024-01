Kakav ste ljubavnik? To bi vam moglo otkriti čitanje iz dlana!

'Kakav palac, takav muškarac', znalo se reći. Mnogo toga upućuje na to da je to jako blizu istine, no hiromanti upozoravaju kako je, u kombinaciji s palcem, vrlo važno obratiti pažnju i na mali prst te Venerin brijeg, ali i na veličinu te oblik dlana u odnosu prema ostatku tijela. Tako, na primjer, izrazito veliki dlanovi općenito označavaju osobu koja mnogo razmišlja i teško prelazi s riječi na djela, što i u seksualnom smislu znači da ćete se načekati do seksualne akcije, piše Indian Palm Reading.

Dok palac govori o nekim osobinama karaktera koje mogu utjecati na stav i seksualnu izvedbu osobe, mali prst govori o kvaliteti seksualne energije ili njenom poremećaju, dok Venerin brijeg – jastučić koji se nalazi u podnožju palca – općenito govori o naravi osobe koja je određuje i u seksualnom smislu. Ako vam pak neki od tih detalja kod partnera pobuđuje sumnju u njegov seksualni apetit, obratite pažnju na detalje koje o seksualnim preferencijama otkrivaju linija srca i linija glave.

Ukratko, čitanjem iz dlana možemo predvidjeti različite aspekte nečije osobnosti, pa tako i seksualnu energiju kojom je osoba obdarena, te potencijal koji na temelju toga ima za budući seksualni i ljubavni život. Zato, bacite oko na desnu ruku svog partnera, jer ona odražava sadašnjost i potencijale za budućnost (bez obzira na to je li riječ o dešnjaku, ili ljevorukoj osobi) i – provjerite.

Naglašen i mesnat Venerin brijeg govori o osobi koja je aktivna, energična, romantična i senzualna i s kojom bi vam vjerojatno u seksu moglo biti i više nego ugodno. No ako je Venerin brijeg prenaglašen, to bi mogla biti osoba s golemim seksualnim apetitima, možda i ovisna o seksualnom uzbuđenju.

S druge strane ako je jastučić ispod palca mali, slabije naglašen ili ravan, u seksualnom smislu možda imate posla s teškim dosadnjakovićem. Ako je linija života, koja se proteže od Mjesečeva brijega (jastučića na donjem vanjskom dijelu dlana), paralelno s Venerinim brijegom do njegova vrha vrlo izražena, riječ je o vrlo senzualnoj osobi.

No izražena je i sklonost spolnim bolestima, kao i preseljenju u inozemstvo zbog seksualne veze. Izražene okomite linije preko Venerina brijega dodatni su znak sklonosti spolno prenosivim bolestima (osoba koja ih ima izražene na lijevoj ruci možda je bolovala od spolno prenosivih bolesti u prošlosti), dok je na ženskom dlanu to znak sklonosti leukoreji – vaginalnom iscjetku koji se pojavljuje u vrijeme ovulacije i nije znak nikakve bolesti.

Ako linija glave i linija srca čine jednu liniju i razdvajaju se ispod Saturnova brijega (jastučić ispod srednjeg prsta), te ako su isprepletene kao lanac, ili iskrižane, riječ je o osobi koja voli masturbirati. Ako pak linija srca ima oblik lanca, ili je prepuna križeva te ako se zaustavlja ispod srednjaka, odnosno Saturnova brijega, mogla bi biti riječ o velikom seksualnom sanjaru, koji rijetko ostvaruje svoje maštarije.

Linija života koja počinje od palčanog zgloba, upućuje na moguću impotenciju, a ako je palac deformiran, to govori o seksualnom poremećaju. Ako na Venerinu brijegu postoji križ, odnosno križaju se linije, to govori o manjem broju spermija, bolesti bubrega ili prostate. Ako pak na Venerinom brijegu postoji četverokut, to predstavlja zaštitu od veneričnih bolesti. S druge strane mreža na Venerinu brijegu može biti znak senzualne osobe, ali i osobe koja voli neprirodan seks.

Obratite pažnju i na “narukvice“ koje imamo na zglobu ruke, odmah ispod dlana. Ako vaša linija ima zaobljenje prema dolje, to bi moglo upućivati na mogućnost pobačaja, dok zaobljenje prema gore, prema Mjesečevu brijegu, upućuje na probleme sa začećem. Ako pak jedan kraj linije života ide preko Mjesečeva brijega, to upućuje na urinarne probleme i probleme s jajnicima.