Kad tek upoznajemo osobu, izgled uopće nije ključan za prvi dojam, kažu s Harvarda

"Mogu li vjerovati ovom čovjeku?" i "Mogu li ga poštovati?" dvije su stvari, tvrde psiholozi s Harvarda, po kojima procjenjujemo druge prilikom upoznavanja; i nije nam pritom, kako misle mnogi, ključno kako osoba izgleda.

Tako bar tvrdi profesorica Amy Cuddy sa Harvard Business School koja se već 15 godina bavi baš proučavanjem stvaranja prvog dojma.

- Oba nam pitanja pomažu izmjeriti toplinu i sposobnost čovjeka. Ako vam netko na koga pokušate djelovati ne vjeruje, tada nećete daleko dogurati. Možda ćete čak ostaviti dojam manipulatora. Biti topla, pouzdana osoba kojoj se uz to ljudi dive, nakon što su zadobili povjerenje, postaje dar, a ne prijetnja - objasnila je ova profesorica u svojoj knjizi "Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges".

Ipak, govor tijela i neverbalna komunikacija mnogo toga otkrivaju, a mogu nam reći i otprilike što osoba misli.

Prema nekim stručnjacima, 50 do 80 posto komunikacije među ljudima odvija neverbalnim putem i govor tijela može nam pomoći "pročitati misli" drugih ljudi; na primjer, ako netko uz gledanje udesno ubrzano diše, brzo priča i češka se po nosu, moguće je da izbjegava istinu.

Obratite pažnju na detalje

Ako je nekome čelo naborano, to znači da je pod stresom. Stres također podiže razinu hormona kortizola u tijelu, a njegova velika količina uzrokuje nakupljanje masnog tkiva i debljanje, a masnoća se u tom slučaju nakuplja oko struka.

Ruke prekrižene na prsima otkrivaju kako čovjek nije spreman pomoći, odnosno zauzeo je obrambeni stav prema vama. Stajanje ravno pokazuje kako je netko dinamičan i optimističan dok nakrivljeno stajanje (npr. oslanjajući se na jednu nogu) otkriva dosađivanje, lijenost...

Brzopotezni osmjeh uglavnom je lažan dok se kod iskrenog usta razvlače i vraćaju polako. Također, češkanje po nosu može ukazivati da je netko u tom trenutku nesiguran ili neiskren. Ukoliko se sugovorniku približite, a on se udalji korak unatrag, to pokazuje da ste mu ušli u osobni prostor i osjeća se ugroženo.

I disanje je bitno

Opušten čovjek disat će polako i duboko, a plitko i brzo ako je napet. U slučaju nervoze disanje može biti isprekidano i značiti da taj čovjek ne želi nešto saznati. Ponekad ukazuje i na veliku sramežljivost ili to da nešto skriva od vas. Oni koji dišu polako najvjerojatnije govore istinu.

Oči će vam puno toga otkriti

Ljudi koji puno razmišljaju imaju raširene zjenice, ali ako je mozak preopterećen, one će se suziti. Kod upoznavanja nekog novog zjenice će se raširiti, a da li ste sugovorniku nezanimljivi i nije zainteresiran za vas znat ćete ako mu se ubrzo suze. Ako zjenice ostanu raširene, to znači da mu se sviđate i da ste mu zanimljivi. Također, raširene oči u kombinacijom s podignutim obrvama pokazuju zainteresiranost i pozitivnu energiju.

Pogled u lijevo otkriva kako netko upravo razmišlja o prošlosti, a pogled udesno maštanje, ali i planiranje, na primjer odgovora na pitanje što može ukazivati na laganje. Gledanje dolje udesno ukazuje na može značiti da netko preispituje svoje osjećaje, a desno da pokušava dokučiti kakav dojam ostavlja.

Pazite na koji način osoba priča

Ponekad više pažnje treba obratiti na to kako netko izgovara riječi nego na ono što govori. Naime, nervozu će otkriti brzo pričanje, a sporo opuštenost. Također, ljudi dok pričaju nesvjesno stavljaju naglasak na neke riječi i upravo na njih je dobro obratiti pažnju. Na primjer, netko u razgovoru naglašava riječ "problem" što može ukazivati da ga nešto muči i želio bi to riješiti.

Jeste li sugovorniku dosadili svojim pričanjem i sluša vas samo iz pristojnosti, prepoznat ćete po tome što će početi skretati pogled s vaših očiju i počet će se vrpoljiti. Također, priča li sugovornik tiho moguće kako je nesiguran, prenosi Reader's Digest.

