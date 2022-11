Jutarnji seks ima brojne zdravstvene prednosti: Ovih šest razloga otkrivaju zašto je tako dobar!

Jutarnji seks jedan je od najboljih načina da započnete dan svježi i puni energije. On može podići vaše raspoloženje, energiju i samopouzdanje, te vam pomoći da lakše uđete u radni dan i budete učinkovitiji. No, to nisu sve njegove prednosti, piše Times of India.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Popravlja raspoloženje

Kao što je već i spomenuto, seks pomaže u oslobađanju hormona sreće koji trenutno podižu raspoloženje zbog čega se osjećate psihički lagano i mirno. Ginekologinja Sudeshni Ray tvrdi da se zbog oslobađanja hormona sreće poput oksitocina i dopamina odmah ujutro možete osjećati opuštenije, usredotočenije i veselije tijekom dana.



Jača pamćenje

Seks pomaže u aktiviranju mozga budući da uzrokuje nalet hormona u tijelu. Ginekologinja Ray smatra da jutarnji seks može pomoći mozgu da bolje funkcionira tijekom cijelog dana.

Smanjuje seksualnu anksioznost

Seksualna anksioznost je vrlo česta, a može se pojaviti ako se osoba osjeća loše zbog izgleda svoj tijela ili oklijeva oko seksa. Prema psihologinji Bhavni Bharmi, to može biti jedan od razloga koji mogu dovesti do stresa i tjeskobe. Tijekom jutarnjih sati vi i vaš partner ste u vrlo ranjivom stanju i zbog toga bi seksualna tjeskoba mogla biti manja.

Dobra tjelovježba

Ginekologinja objašnjava da dobar jutarnji seks često djeluje kao odličan jutarnji trening umjerenog intenziteta, sagorijeva kalorije i pomaže ti da započneš dan s dozom pozitivnih energetskih hormona. Također može pridonijeti istezanju i opuštanju mišića.

Poboljšava libido

Nakon dobrog sna, vaše tijelo spremno je za ponovno pokretanje ujutro. Ako prakticirate jutarnji seks, tijelo može proizvesti dobru količinu spolnih hormona i to dovodi do poboljšanog užitka. Ginekologinja kaže da ugodan seks dovodi do oslobađanja hormona zvanih oksitocin i dopamin koji mogu pojačati libido i povećati zadovoljstvo.

Poboljšava imunitet

Jutarnji seks pomaže u povećanju proizvodnje imunoglobulina A koji je protutijelo koje igra ključnu ulogu u imunološkoj funkciji sluznice. Dakle, više jutarnjeg seksa znači bolji imunitet.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: