Još jedan TikTok viralni trik: ‘Teorija narančine kore' tjera ljude da prekidaju vezu sa svojim partnerima

Ljudi su priznali da su prekinuli vezu sa svojim partnerima jer nisu prihvatili 'teoriju narančine kore' koja je bila popularna na društvenim mrežama. Naime, TikTok korisnica Jenna (@jennaskates) postala je viralna nakon što je otkrila da joj je dečko dao kutiju bjelanjaka odvojenih od žumanjaka.

Jenna, koja voli peći i redovito dijeli videa svojih kolača, objasnila je da se s time sama muči zbog svojih dugih noktiju. Naizgled malen, ali iznimno ljubazan i promišljen čin potaknuo je razgovor u komentarima njezina videa, a ljudi su ga nazvali vrhunskim primjerom 'teorije narančine kore' i zašto bi to mogla biti velika zelena zastava u vezama, piše Mirror.

Naime, teorija narančine kore sugerira da ako vaš partner učini nešto za vas, a da ga niste pitali, na primjer, oguli vam naranču, onda vas voli. To može biti bilo što - odvajanje bjelanjaka jer znaju da se mučite s dugim noktima ili kupnja omiljene čokoladice kad prolaze pokraj trgovine. Ova mala djela ljubaznosti dolaze iz dublje razine brige i doista pokazuju da vas cijene. Isto tako, ako pokušate testirati svog partnera, a on ne reagira na ovaj način, to bi mogao biti razlog za zabrinutost. I čini se da teorija već uzrokuje probleme u vezama jer je jedna osoba na društvenim mrežama priznala da je probala i ostavila svog dečka.

Podijelivši situaciju na Redditu, žena je otkrila da je vidjela objavu o tome i odlučila je isprobati. “Moj dečko s kojim sam bila u vezi 7 mjeseci sjedio je na kauču kada sam vidjela TikTok video koji objašnjava teoriju i odlučila sam da je trebam isprobati. Do ovog trenutka bili smo sretni, ali sada gledajući unatrag nisam iznenađena time kako je on reagirao. Zamolila sam ga da mi zaveže kosu, a on me pogledao i pitao zašto to ne mogu učiniti sama. Prvo sam mislila da se možda uplašio moje duge kose, ali on je i prije imao dugu kosu i znao ju je vezati. Ponovo sam ga pitala misleći da je to puka slučajnost, ali on mi je rekao da ja to mogu sama jer sam bila u kuhinji i da se on mora opustiti navodeći da je upravo završio s poslom. Znam što mislite 'neka se taj čovjek opusti, upravo je završio s poslom', ali on radi od kuće... a čak i ako je stvarno umoran, ima dovoljno energije za igranje igrica i odlazak u bar sa svojim prijateljima. Bez obzira na to, iskreno nisam željela prekinuti i mislila sam da je glupo odbaciti vezu zbog TikToka... pa to je bilo do kasnije tog dana kad sam ga pitala može li baciti ručnik u sušilicu kako bi bio topao kad izađem iz tuša jer sam to sama zaboravila učiniti. Iznenađujuće, on to nikada nije učinio i samo sam shvatila koliko činim za njega i njegovu kćer koja čak nije ni moja", objasnila je.

Žena je kasnije u nastavku otkrila da ju je to natjeralo da preispita svoju vezu i da je odlučila prekinuti s dečkom. “Priznajem da nisam trebala poslušati savjet TikToka i da je to pokazalo nezrelost. Međutim, metoda je upalila i natjerala me da vidim da ja činim puno više za njega nego on za mene. Naša veza ne završava zato što moj ručnik nije bio topao ili moja kosa nije bila svezana u rep, već zato što shvaćam da se samo zadovoljavam lijenim muškarcem koji me ne izvodi van, ne pomaže mi sa svojom bebom i nema nikakve motivacije u životu osim da živi u kući svojih roditelja, igra video igrice i pije", dodala je.

Nakon što su pročitali njezinu objavu na Redditu, mnogi su se ljudi složili da primanje savjeta o vezi s TikToka nije sjajno, ali joj je otvorilo oči o tome kakav je on zapravo - što znači da je teorija upalila. Drugi su ljudi dijelili iskustva sa svojim partnerima i partnericama. "Muž će mi donijeti kavu ili će ustati da ugasi svjetlo jer je meni udobno i ne želim se micati. Učinit će stvari za mene iako sam ja potpuno sposobna to učiniti. Takvim djelima pokazujete svojim voljenima da ih volite", napisala je jedna korisnica.

"Poanta nije samo nasumično zahtijevati od partnera da učini nešto što vi možete učiniti, a jednostavno ne želite, poanta je vidjeti hoće li učiniti nešto malo za vas što ste od njih tražili u razumnom roku i taj posljednji dio je ono što se ponekad izgubi. Kao što ste rekli, da se moja žena samo svalila na kauč s narančom i rekla 'oguli ovo za mene', ja bih rekao 'imaš ruke, ti to napravi'. Ali ako je rekla 'Ozlijedila sam ruku i ne mogu ovo otvoriti, možeš li to učiniti umjesto mene?' ili 'Možeš li započeti ovo umjesto mene?' apsolutno bih to učinio bez razmišljanja", komentirao je drugi korisnik.

