Jeste li znali da ljubljenje može biti dobro za zdravlje? Smanjuje stres, sagorijeva kalorije..

Svi znamo da je ljubljenje prilično sjajno, a posebno kada ljubite nekoga do koga vam je stvarno stalo. Naravno, ljubljenje je i odličan oblik predigre, no ispostavilo se da ono zapravo dolazi i s ozbiljnim zdravstvenim dobrobitima, piše She Knows.

Sagorijeva kalorije

Možda neće sagorjeti toliko kalorija kao trčanje, no ubrzava vaš metabolizam otprilike dvostruko više od uobičajene brzine. Liječnica Sharon Stills tvrdi da ljubljenje sagorijeva čak 2 do 3 kalorije u minuti, pa sljedeći put kada ležite s partnerom na kauču i gledate film, potaknite sagorijevanje kalorija čak i u mirovanju.

VEZANI ČLANCI:

Pospješuje povezivanje

Ljubljenje potiče intimnost i jača povezanost. Kako tvrdi liječnica, tijekom ljubljenja proizvodimo hormon oksitocin koji se često naziva i hormon ljubavi, jer uzrokuje da se vežemo.

Potiče uzbuđenje i poboljšava seks

Čest seks može poboljšati sve, od zdravlja srca do samopouzdanja, a ljubljenjem se većinom uvijek započinje predigra nakon koje slijedi seks. Seksualna terapeutkinja Carol Queen tvrdi da je ljubljenje moćna vrsta predigre, te da pomaže povećati šanse da će oba partnera doživjeti dobro i ugodno erotično iskustvo.

Pomaže u borbi protiv bolesti

Možda zvuči kontraintuitivno, ali izmjenjivanje pljuvačke je odličan način da se obranite od virusa, a pogotovo ako sve to ljubljenje dovodi do seksa. Studija provedena na Sveučilištu Wilkes 2004. godine, otkrila je da da su sudionici studije koji su imali seks jednom ili dvaput tjedno, imali više razine imunoglobulina A, koji se bori protiv infekcija.

VEZANI ČLANCI:

Povećava sreću

Ljubljenje oslobađa endorfine, a oni vas čine sretnima. Vrlo jednostavno.

Snižava kolesterol

Prema studiji iz 2009. godine, u časopisu Western Journal of Communication, autori su otkrili da nježno ponašanje, uključujući ljubljenje, može imati pozitivan učinak na vaš kolesterol. Nakon šest tjedana istraživanja, testirana grupa pokazala je poboljšanja u percipiranom stresu, zadovoljstvu vezom i ukupnom serumskom kolesterolu.

Smanjuje stres

Liječnica Stills tvrdi da ljubljenje snižava razinu kortizola, koji je hormon stresa i ima negativan učinak na naš imunološki sustav. Dakle, ako možete smanjiti stres i te negativne učinke jednostavnim postupkom kao što je ljubljenje, činite to što češće možete.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...