Jeste li kreativni ili razmišljate logički? Istinu će vam otkriti ove optičke iluzije!

Optičke iluzije često mogu otkriti zanimljive činjenice o našoj osobnosti, a dvije optičke iluzije koje su bile podijeljene na TikToku otkrit će vam koja vam je strana mozga dominantnija i što to govori o vama, kako prenosi The Sun. Prva ilustracija prikazuje dvije figure – lice žene ili muškarca koji svira saksofon. Ako ste prvo vidjeli ženu, to znači da vam je desna strana mozga razvijenija od lijeve, pa ste kreativniji i umjetnički nastrojeni. Također, bolji ste u izražavanju od drugih.

Ako ste vidjeli čovjeka muškarci svira saksofon, dominantnija vam je lijeva strana mozga. To znači da je logika vaša jača strana i da ste bolji u analitičkom razmišljanju. Druga ilustracija također pokazuje dvije različite svari – drvo ili dva lica koja gledaju jedno u drugo. Iluzija otkriva dublje aspekte dominacije desnog mozga naspram lijevog mozga.

Ako ste prvo vidjeli stablo, to znači da posvećujete veliku pozornost detaljima te ste stvarno dobri u čitanju raspoloženja ljudi. Ako ste prvo primijetili dva lica, to ukazuje da imate prijateljsku i empatičnu osobnost. Puno ste bolji u tome da ostanete mirni i da se nosite s ljudima čak i ako su nervozni, i umirite ih.

