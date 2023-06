Jeste li čuli za pravilo 10-5-10 u seksu? Uz njega su orgazmi navodno nevjerojatni!

Svi žele da im seks bude zadovoljavajuć i dobar, a samim time bi svi i voljeli doživjeti orgazam, ali to se ne dogodi uvijek. No, postoji jedna metoda koja obećava vrhunski užitak i maksimalno zadovoljstvo. Zove se pravilo 10-5-10 i služi tome da nitko ne zaboravi na predigru, piše Daily Star.

Dr. Janelle Howell, fizioterapeutkinja i doktorica za rehabilitaciju vagine, razjasnila je zašto bi predigra uvijek trebala igrati glavnu ulogu. Iako ljudi možda nemaju uvijek vremena prepustiti joj se, ona tvrdi da postoje brojni razlozi zašto je ona vrijedna truda.

VEZANI ČLANCI:

"Znam da ponekad jednostavno nećete imati vremena za nju, ali kada ga budete imali, isprobajte moju strategiju koja će vam pomoći da stvarno osjetite seksualno uzbuđenje, seksualno iščekivanje i pojačano uzbuđenje tijekom vaše sljedeće predigre. Moje pravilo 10-5-10 za predigru je strategija koja stimulira različite erogene zone po cijelom tijelu, a to može toliko zapaliti vaš mozak i tijelo da ćete moliti za još!", rekla je.

Prvih 10 minuta: "Prvih 10 minuta provodite samo na vratu i iznad njega. To uključuje poljubac u vrat, uho, usne i tako dalje. Ljubite se koliko god želite", tvrdi ona. Rekla je i da možete početi na kauču ili na stojećki prije nego što krenete u spavaću sobu. Možete raditi što god želite na području vrata i lica prije nego što prijeđete na neko drugo mjesto. Radite to dobrih 10 minuta.

VEZANI ČLANCI:

Sljedećih pet minuta: Zatim morate ići ispod vrata, ali ne dalje od pupka. Od milovanja preko stimulacije bradavica do ljubljenja - postoji mnogo stvari koje možete isprobati. "Posebno uživajte u ovom dijelu, jer se pokazalo da stimulacija bradavica prije seksa pojačava vaše uzbuđenje", dodaje. Postoje čak i znanstvena istraživanja koja su dokazala da stimulacija bradavica i grudi može povećati seksualno uzbuđenje i kod žena i kod muškaraca. "Kada su vaše bradavice stimulirane, to povećava oksitocin koji šalje krv u vašu maternicu, vaginu i klitoris. Ako vam bradavice postaju tvrde, to može pomoći da i klitoris postane tvrd", nastavila je.

Posljednjih 10 minuta: Za kraj trebate provesti dobrih 10 minuta dolje, što u biti znači bilo gdje ispod pupka. Možete se zabavljati kako god želite - rukama, ustima ili čak dodavanjem seksi igračke. "Ako se namjeravate upustiti u penetrativni snošaj, prvo pričekajte 10 minuta kako biste se stvarno zagrijali i probudili svoj klitoris, stimulirali svoje tijelo i bili u iščekivanju onoga što slijedi. Ako se nećete upuštati u penetrativni snošaj, provedite koliko god vremena želite tijekom ovog posljednjeg dijela pravila 10-5-10!", objasnila je. Iako pomisao na apstinenciju još 10 minuta zvuči kao mučenje, na kraju će to dovesti do većeg vrhunca.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju!