Je li vašem seksualnom životu potrebno poboljšanje? Terapeutkinja otkrila zastarjele radnje koje biste trebali odbaciti

Svi koji duže vrijeme s jednim partnerom, sigurno su barem jednom 'upali' u seksualnu rutinu istih poza i istih radnji. Desetljeće novih istraživanja uzbuđenja i orgazma, znači da razumijemo puno više o našim seksualnim sustavima i reakcijama. To također znači da neke od stvari koje su nam utemeljene kao 'esencijalne' za dobar seks, više ne vrijede. Seksualna terapeutkinja otkrila je tri seksualne radnje koje mnogi rade, a poprilično su zastarjele i trebali biste ih odbaciti, piše Daily Mail.

Preduga predigra

Nije dobro imati niti premalo predigre, ali niti previše. Terapeutkinja kaže da je ona nužna za žene, jer ženska tijela trebaju stimulaciju prije nego što dođe do penetrativnog seksa, a ako započnete seks bez predigre, bit će 'hladan' i neugodan. No, nije svim ženama potrebno 20 minuta predigre, neke se vrlo lako i brzo uzbude, ali naravno, sve ovisi i o tome koliko vremena imate s partnerom. Također, nije svaka predigra dobra, važno je da se partner potrudi i radi ono što vama odgovara. Što je partner stručniji, to je ženskom tijelu potrebno manje vremena da bude spremno za seks. Savjet terapeutkinje je da ne dopustite da je predigra uvijek ista, već da ju učinite uzbudljivijom dodavanjem novih elemenata. Neka traje kraće, ali neka bude intenzivnija i kreativnija.

Iste seksualne poze

Terapeutkinja tvrdi da je dobro isprobati nove seksualne položaje kako biste unijeli raznolikost, no većina parova odluči se na dvije ili maksimalno tri osnovne poze na koje su navikli i koje funkcioniraju. Ona savjetuje da, ako želite raznolikost s pozama, preusmjerite energiju i pronađite nove položaje za oralni seks, a ne za snošaj. Ne trebate uvijek raditi iste radnje tijekom oralnog seksa, prebacite se na inventivnije položaje kojima je lakše pristupiti i dat ćete daleko veći erotski poticaj svom vođenju ljubavi. Primjerice, pokušajte to raditi ispred ogledala ili da jedan partner bude naslonjen leđima na zid.

Odlazak u spavaću sobu na seks

Iako je seks u krevetu ugodan, nije uvijek pretjerano zanimljiv i uzbudljiv. Terapeutkinja savjetuje da promijenite mjesto na kojemu se seksate, primjerice na kauču dok gledate neki film. Također, ako se seksate u krevetu, vjerojatno to ostavljate za navečer prije spavanja, što vrlo vjerojatno znači da ćete to izbaciti iz glave ako ste preumorni nakon cijelog dana. Osim toga, u krevetu vrlo lako zapadnete u istu seksualnu rutinu i ponavljate iste poze, zato je dobro malo promijeniti mjesto i začiniti stvari. Mijenjanjem mjesta za seks u kući ili stanu, promijenit ćete i raspoloženje.

