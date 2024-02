Je li moguće biti ovisan o balzamu za usne? Evo što kažu stručnjaci

Čini vam se da jako često nanosite balzam za usne i da ne možete 'živjeti' bez njega? Postoji li opasnost od upotrebe previše balzama za usne? A kad ljudi kažu da su 'ovisni' o svom balzamu za usne, je li to zapravo istina? Evo što kažu stručnjaci za Yahoo.

Riječ 'ovisnost' odnosi se na iskustvo fiziološke žudnje za nekom tvari ili ponašanjem i fizičku ovisnost o njima. Može li nešto tako naizgled nevino poput balzama za usne spadati u ovu kategoriju? 'Odgovor je 'ovisi', što nažalost nije toliko zadovoljavajuće kao korištenje balzama za usne', kaže Vanessa Kennedy, direktorica psihologije u Driftwood Recovery.

Ali, na osnovnoj razini, odgovor je ne. To je zato što se ovisnost obično odnosi na fizičku ovisnost, a balzam za usne ne dovodi do toga. 'Ovisnost obično uključuje ovisnost o tvarima koje fizički mijenjaju neurokemiju mozga, proizvodeći visoku razinu povezanu s porastom neurotransmitera dopamina u mozgu', objašnjava Kennedy.

Nadalje, je li nešto ovisnost ili ne svodi se na to ometa li značajno i narušava nečiji svakodnevni život. Točnije, kaže ona, to bi moglo izgledati kao problemi u vezama, na poslu, u školi, zdravstveni ili s brigom o djeci zbog te tvari ili ponašanja. Kennedy ne vidi upotrebu balzama za usne kao nešto što bi moglo dovesti do tih problema. Ali, to ne znači da je u svakom slučaju to potpuno zdravo. 'Iako balzam za usne ne sadrži kemikalije koje bi dovele do ove vrste fizičke ovisnosti, to može postati kompulzivno ponašanje ili navika', dodaje.

Također napominje da će ljudi možda trebati češće koristiti balzam za usne ako su koristili proizvode koji mogu biti iritantni, poput onih koji sadrže mirise, konzervanse ili arome. 'Ako vam ovi sastojci počnu iritirati usne, vaša navika korištenja balzama za usne može postati ozbiljnija”' kaže ona. Ali, opet, to nije pitanje žudnje ili ovisnosti.

Iako to nije potpuna ovisnost, Kennedy napominje da nanošenje balzama za usne bez prestanka može uzrokovati stresove u životu osobe s kojima se možda želi pozabaviti. 'Ako primijetite da korištenje balzama za usne košta previše, vama ili drugima to smeta ili ometa druga zdrava ponašanja, poput druženja ili uživanja u aktivnostima, možete razmisliti o nekim alternativnim ponašanjima kojima ćete zamijeniti naviku korištenja balzama za usne', kaže.

'Što se tiče fizičkih pokazatelja, usne koje su macerirane (koža se raspada), izrazito suhe, ljušte se, peckaju ili imaju akne oko njih znak su da osoba možda prečesto koristi balzam za usne', kaže dr. Jennifer Gordon, dermatologinja na Westlake Dermatology.

Da bude jasno, osoba može koristiti mnogo balzama za usne i biti dobro. Gordon kaže da obično ljudi mogu koristiti balzam za usne koliko god im je potrebno (ili žele) i da je siguran. Njezino glavno upozorenje odnosi se na vrstu balzama za usne.

'Čuvajte se dodanih sastojaka... poput mirisa, boja itd.', kaže Gordon, 'Melemi koji sadrže SPF ponekad mogu biti manje hidratantni, pa iako je dobro uvijek zaštititi usne, razmislite o tome ako ih nanosite više puta dnevno i niste vani'. Ostali sastojci balzama za usne koji mogu isušiti usne uključuju fenol, mentol i salicilnu kiselinu, prema klinici Cleveland.

Ako je nečija navika nanošenja balzama za usne nešto na čemu želi poraditi, ima mnogo opcija. Kao prvo, Kennedy preporučuje suradnju s pružateljem zdravstvenih usluga. 'Ako postoji temeljni problem s vašim zdravljem koji uzrokuje suhe ili ispucale usne, moglo bi biti korisno konzultirati se s dermatologom ili liječnikom koji vam može pomoći da održite svoje usne hidriranim i zdravim', kaže ona.

Ako je navika više bihevioralna, mentalna ili emocionalna, ona vjeruje da je najbolje uvesti alternativno ponašanje koje je zdravo i ugodno. 'Na primjer, umjesto da posegnete za balzamom za usne kada osjećate da su vam sune suhe ili ste zabrinuti, možete pokušati s nekom drugom zdravom aktivnošću umjesto ovoga, kao što je pijenje vode ili smoothieja za hidrataciju', kaže ona.

Pojedinci bi također mogli htjeti dublje zaroniti u ono što stoji iza njihove upotrebe balzama za usne, osobito ako to nije isključivo fizički problem. Kennedy kaže da vođenje dnevnika misli i osjećaja doživljenih tijekom tog poriva može pomoći u određivanju što stoji iza ove prisile. Je li to tjeskoba? Dosada? Samosvijest?

'Identificiranje osjećaja može vam pomoći odabrati strategije koje ciljaju na taj osjećaj i pomoći vam da zamijenite balzam za usne alternativom, kao što je strategija opuštanja za smirivanje tjeskobe ili aktivnost koja preusmjerava vašu pozornost s vašeg izgleda na nešto drugo do čega vam je stalo, poput dobre knjige, filma ili produktivnog radnog zadatka', objašnjava.

Na kraju dana, stavljanje puno balzama za usne ne diže se na razinu ozbiljne ovisnosti. Ali, kao što Kennedy podsjeća ljude: 'Postoje strategije koje vam mogu pomoći da smanjite ovisnost o balzamu za usne i da se više uključite u druge aspekte svog života'.

