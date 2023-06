Izgorjeli ste na suncu? Ova dva sastojka mogu vam pomoći u ublažavanju opeklina!

Crvenilo kože nakon sunčanja nije ugodno, a još je gore ako vas zaista peče. No, postoje dva sastojka koja zasigurno imate u svojoj kuhinji, a pomoći će vam ublažiti opekline. Naime, dermatolozi sugeriraju da vam aloe vera i kokosovo ulje mogu pomoći u ublažavanju opeklina i smanjenju ožiljaka uzrokovanih od previše izlaganja suncu, piše Well and Good.

Međutim, dermatologinja Geeta Yadav, osnivačica FACET Dermatologije, kaže da postoji sposobnost primjene kokosovog ulja u pravo vrijeme. Ako ga nanesete prebrzo nakon opekline, mogli biste pogoršati svoju bolnu, natečenu, sprženu kožu zadržavanjem topline. Stoga preporučuje prvo upotrebu aloe vere, a potom kokosovog ulja.

"Masni emolijensi, uključujući kokosovo ulje, mogu začepiti pore, što zauzvrat zadržava toplinu, čineći kožu neugodnom", dodala je. Dakle, kako možete imati koristi od protuupalnih i antimikrobnih karakteristika kokosovog ulja, a da ne nanesete veću štetu?

Trebate posegnuti za kokosovim uljem tek kada vam opekline od sunca potpuno zacijele i kada se koža ljušti, kao što biste radili s uobičajenom hidratantnom kremom. "Ako vam je koža primjetno vruća na dodir, previše je vruća da biste nanijeli kokosovo ulje", upozorava.

Što znači da, ako imate bilo kakvih zabrinutosti zbog svoje opečene kože, odložite nanošenje kokosovog ulja i držite se rashladne aloe vere ili krema za sunčanje. "Aloe vera omogućava koži da diše i najbolje ju je koristiti u početku kod opeklina od sunca, kokosovo ulje je bolje koristiti u kasnijoj fazi oporavka od opeklina, kada se koža ljušti", dodaje.

Uvijek je najbolje izbjegavati opekline od sunca, što može dovesti do povećanog rizika od pojave mjehura na koži, toplinskog udara i raka kože melanoma. Zaštitite se tako što ćete ostati u hladu što je više moguće, pokrivati ​​se širokom odjećom, izbjegavati sunce između 11:00 i 15:00 sati i koristiti kremu za sunčanje od najmanje SPF 30, sa UVA ocjenom od najmanje četiri zvjezdice.

