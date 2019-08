Izgledate li mladoliko? To vam može `odrediti` koliko ćete živjeti

Treba li nam još jedan razlog da se više brinemo o svojim borama? Osobe koje imaju tek poneku, jedva vidljivu boru na koži najčešće imaju niži krvni tlak i manju vjerojatnost za srčana oboljenja od osoba koje imaju izraženije tragove godina na svojoj koži.

Do tog su zaključka došli znanstvenici koji su rezultate svog istraživanja objavili u Journals of Gerontology. Znanstvenici su u istraživanje uključili 260 žena koje su podijelili u dvije skupine. U jednu skupinu ušle su mladolike žene s minimalno bora na licu, a druge su imale nešto više "životnih tragova".

Znanstvenici su pregledali kožu lica žena te unutarnju stranu nadlaktice jer je na tom dijelu tijela koža najmanje izložena suncu i, suprotno koži lica, ima najmanje tragova preranog starenja kože prouzročenog djelovanjem sunca. Tijekom ovog istraživanja znanstvenici su prvi put ustanovili povezanost vanjskog izgleda i krvnog tlaka. Žene koje su izgledale mlađe nego što su uistinu bile imale su niži krvni tlak i manji rizik od srčanog udara i drugih srčanih oboljenja.

No, trebalo je utvrditi je li povezanost utemeljena samo kod onih žena koje su "geni pomazili" ili isti utjecaj ima i na one koje su svoje tijelo "pomladile" raznim kozmetičkim tretmanima i preparatima. Kako bi našli odgovor na to pitanje, znanstvenici su se upustili u istraživanje obitelji čiji su preci živjeli duže od prosjeka i rezultate su usporedili s onima iz kontrolne skupine obitelji s prosječnim životnim vijekom.

Zapanjeni, otkrili su da su ljudi koji su živjeli dulje, neovisno o tome radi li se o muškarcu ili ženi, izgledali mladoliko i nisu imali izraženijih bora na licu. Sada, kada je ova tajna otkrivena, preostaje još samo otkriti kako sačuvati mladolikost.