Izderala se na muškarca jer je stalno išao na wc u avionu: ‘Rekla mi je da držim to u sebi’

Kada na letu sjedite u sredini, to može biti prava muka. Nemate luksuz pogleda kroz prozor i nemate lak pristup prolazu, što znači da će odlasci na WC vjerojatno nekoga smetati, a ako nije osoba puna razumijevanja, može biti pomalo nezgodno. Jedan muškarac ostao je zbunjen kada ga je žena zamolila da 'drži to u sebi' nakon što je nekoliko puta otišao u WC, jer je htjela spavati. Na Redditovom forumu napisao je objavu u kojoj je objasnio da je ona stalno uzdisala, stenjala i kolutala očima kad god bi on ustao, piše Mirror.

Stjuardesa otkrila stroga pravila i što rade prije ulaska putnika u avion:

- Nedavno sam letio kući za praznike. Let je trajao tri sata. Pročitao sam da u avionu dehidriraš dvostruko brže nego drugdje, pa sam spakirao dvije velike oce vode i planirao obje popiti tijekom leta. Trebao bih napomenuti i da sam prilično velika osoba i sportaš. Rezervirao sam srednje sjedalo jer mi je budžet ograničen,, a također mi nije bilo posebno stalo do prolaza ili prozora i koristio sam kupaonicu četiri puta tijekom leta. Svaki put je osoba koja je sjedila do prolaza postajala sve više iziritirana - napisao je u objavi.

Tvrdi da je spavala i da ju je svaki put probudio, te mu je jasno davala do znanja da ju nervira svojim odlascima do toaleta. Kad je treći put otišao na WC, pitala ga je može li to malo zadržati u sebi ostatak leta kako bi mogla malo odspavati. Nije ju ozbiljno shvatio i kada je četvrti put ustao izderala se na njega da je nepristojan što nije poslušao njezin zahtjev.

- Rekao sam da bih ili dehidrirao ili se pomokrio u gaće, pa je odlazak na wc bio najbolja opcija. Pitao sam ju želi li zamijeniti sjedalo kako se ne bih morao penjati preko nje, ali je odbila. Stalno me pritiskala i predložio sam da pozovemo stjuardesu jer mi nije bilo ugodno to sam riješiti - ispričao je.

Stjuardesa je stala na njegovu stranu, ali mu je njegova obitelj kod kuće rekla da nije u pravu, pa je odlučio pitati korisnike Reddita što oni misle o tome. Većina korisnika poručila mu je da je nerazumno popiti toliko puno vode na tako kratkom letu, te su mu predložili da u budućnosti kupi sjedalo do prolaza.

- Da je let od deset sat i više onda bi bilo razumno, ovako je smiješno. Trosatni let i otišli ste četiri puta na wc? Ma dajte! - napisao je jedan korisnik.

- Ne znam zašto ste popili toliko vode. Složila bih se sa ženom koja vas je zamolila da držite to u sebi - dodala je druga korisnica.

Što mislite tko je u pravu? Žena, on je bio nepristojan. 36,84% +

Muškarac, morao je ići na WC. 52,63% +

Nitko, oboje su pretjerali. 10,53% +

Oboje su donekle u pravu. 0,00% +

Pouzdani i nesebični: Ovo su najsuosjećajniji horoskopski znakovi!