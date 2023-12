Izabrao ženi neobičan poklon pa naljutio mnoge: ‘Profesionalna čistačica je super dar!’

Većina ljudi voli davati i primati darove, ali hrpe neželjenih darova završe zaglavljene u ormaru u ovo doba godine jer nemamo hrabrosti izraziti ono što želimo ili reći da nam se nešto se ne sviđa. Jedna je žena ove godine odlučila ići zaželjeti nešto sasvim suprotno nego inače.

Priznala je da nije osobe za neke uobičajene, tradicionalne darove, pa je tako svom suprugu rekla da joj 'ne treba ništa' ove godine. Umjesto toga, zaposlena mama jednostavno je tražila pomoć oko kuće kako bi ju lakše održavala čistom i urednom. Ali nisu svi previše dobro prihvatili tu ideju, piše Mirror.

Objašnjavajući na svom TikTok profilu @classycassie30, rekla je: "Prije nekoliko godina rekla sam svom mužu da mi prestane darivati ​​prave darove jer mi stvarno ništa ne treba. Ne trebam ništa drugo o čemu bih se brinula. Jednostavno nisam osoba za darove i ono što stvarno trebam je pomoć ovdje. Tako da sada za svaku godišnjicu, praznik i rođendan on zove i dogovara profesionalnu tvrtku za čišćenje da dođe i obavi dubinsko čišćenje. To je apsolutno najbolji dar koji mama može dobiti."

Unatoč tome što nije "osoba za darove", Cassie je rekla da još uvijek dobiva buket bijelih ruža na dar jer je to nešto fizičko što može cijeniti. Video koji ima više od pola milijuna pregleda i preko 27.000 lajkova izazvao je buru i podijelio mišljenja u komentarima.

Jedna je osoba napisala: "Toliko želim ovo, ali moj muž je odrastao u kući 'uradi sam' ". Druga je dodala: "Da! Za rođendan sam rekla mužu da samo želim temeljito čišćenje kuće. Rekao je da nađem nekoga i da ću on dati novac. Bilo je super!" No, nisu svi bili obožavatelji te ideje, a neki su se pitali zašto sve odgovornosti za čišćenje padaju na Cassie.

Drugi su tvrdili da je darivanje žene s čišćenjem za Božić problematično i da samo učvršćuje rodne stereotipe. Jedna je osoba komentirala: "Ovo me podsjeća na žene iz 70-ih koje su za Božić dobile usisivač! Baš tužno." "Ljestvica je toliko nisko da misliš da je čišćenje kuće poklon za tebe, to je i njegova kuća", dodala je druga osoba. "Zašto je to poklon za vas, a ne samo usluga za cijelu obitelj? Zašto je to samo vaša odgovornost?", komentirala je treća.

