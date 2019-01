'Zaručnik mi je šest godina lagao da je razveden, pa se vratio bivšoj...'

Kolumnistici The Suna, Deidre, stiglo je pismo žene čija priča je dostojna filma.

"Bio je vrlo iskren u početku, ili sam barem tako mislila. Rekao mi je da je bio oženjen u dvadesetima. Trajalo je nekoliko godina, i iako ima djecu, brak je završio na ružan način i njegova bivša mu ne da da viđa svoju djecu."

Bilo mi ga je žao, piše žena, pa mu je vjerovala.

"Nisam ga pitala puno o tome jer nisam imala povoda da mu ne vjerujem. Radi u logistici pa je često na putu. Navikla sam se da smo često odvojeni. Bili smo skupa šest godina i imali super vezu. Život se nastavio i bila sam presretna kada me zaprosio. Čak smo i odredili datum svadbe u kolovozu. No on je imao prometnu nesreću prije Božića. Bio je OK, ali od njegovog automobila nije ostalo mnogo, pa su mi policajci dali ono što je bilo u automobilu."

Među stvarima koje je dobila pronašla je kuvertu na kojoj je pisao "Mom dragom suprugu" s nacrtanim srcem.

"Odmah mi se smučilo i otvorila sam kuvertu. Bila je to čestitka za njegov 40. rođendan. Njegova žena i dvoje djece to su potpisali. Cijeli moj svijet se srušio. Sljedećeg dana, njegova žena i djeca došli su u bolnicu. Još uvijek je bio oženjen i živio dvostruki život. Poslije toga joj se vratio i rekao mi da ga se klonim. Slomljeno mi je srce i ljuta sam kako me prevario. Zašto mi je to napravio? Znao je i da me bivši partner varao."

Deidre odgovara: "Razumijem koliko podlo ovo izgleda iz vaše perspektive, ali nemojte misliti da to ima veze s time koliko ste vi privlačni. Prevara nema veze s vama, nego s njegovim slabostima. Možete biti sretni da se vratio svojoj supruzi i da nije više vaš problem. On nije osoba u koju ste se zaljubili. Od sutra okrenite novi list. Još ste mladi i ovo vas je oslobodilo da upoznate muškarca koji će vam dati 100 posto svega. Malo poboljšajte svoj društveni život i dajte si priliku da upoznate nekog tko će vas cijeniti."

