Istraživanje pokazalo: Gotovo polovica muškaraca i žena ašta o seksu s nekim drugim dok to rade sa svojim partnerom

Više od polovice muškaraca i žena maštaju o seksu s nekim drugim dok to zapravo rade sa svojim partnerom, a to je obično netko poznat, otkrili su istraživači. Čak 62 posto žena i 56 posto muškaraca izjavilo je da razmišljaju o tome da u krevetu budu s nekim drugim, piše The Sun.

Zamišljanje nekog drugog u akciji obično se događa uslijed seksualne rutine koja je dosadila, no nije nužno usmjereno protiv partnera, već se svodi na fantaziranje.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Stranica za upoznavanje partnera saucydates.com, upitala je 8371 članova o kome zapravo razmišljaju kada imaju seks. Žene su tako priznale da maštaju o filmskim zvijezdama poput Daniela Craiga, Brada Pitta i Bradleya Coopera. Muškarci su također naveli glavne glumice u njihovim fantazijama, od Rihanne i Katy Perry do Lady Gage, Rite Ore, Kate Beckinsale i Jennifer Aniston.

I muškarci i žene također su rekli da ne mogu izbaciti iz glave pomisao da to rade s najboljim prijateljima, kolegama s posla, porno zvijezdama, partnerima svojih prijatelja, bivšim partnerima ili nekog s kime su proveli jednu noć. Ženske su fantazije erotičnije, a 50 posto ispitanica reklo je da su maštale o tome da su na plaži ili u hotelskoj sobi s nekim drugim dok se seksaju s partnerom. Isto je reklo samo 35 posto muškaraca.

- Oba spola to čine. Ponekad se pitam koliko parova razmišlja o drugim ljudima u isto vrijeme tijekom seksa. To je sve zapravo poprilično normalno, no nadajmo se da nitko neće prostenjati ime poznate osobe koju zamišlja jer bi to već moglo biti pomalo neugodno - našalio se autor istraživanja, David Minns.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...