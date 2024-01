Ispričala kako zbog svoje ljepote ima puno problema: 'To je prokletstvo, a ne privilegija!'

Dok su mnoge lijepe žene presretne zbog svog izgleda, jedna žena tvrdi da ju on ponekad čini nesretnom. Naime, Shye Lee tvrdi da svoj izgled nekad smatra više prokletstvom nego privilegijom, piše NY Post.

"Ljudi vas općenito tretiraju puno drugačije i ne osuđuju vas zbog vaših postupaka, osuđuju vas samo po vašem izgledu", objasnila je Shye.

VEZANI ČLANCI:

"Privilegija lijepih ljudi" ili "pretty privilege" je tema koja je popularna na društvenim mrežama, no neke žene raspravljaju o tome je li taj fenomen stvaran ili nije, i jesu li od njega imale koristi. Druge kažu da nema sumnje da postoji i da su dovoljno lijepe da to iskuse, no Shye kaže da nije sve kako se čini.

"Privilegija lijepe djevojke funkcionira samo u određenim aspektima života. Naravno, dobro izgledati je zgodno kada su u pitanju besplatna pića, VIP stolovi i bogati momci, ali prednosti su ograničene. Zabrinuta sam za sve koji misle da su to tako glamurozne privilegije. Lijepe djevojke nikada se ne shvaćaju ozbiljno", ispričala je.

Tvrdi da sama sebi kupuje pića kada je u izlasku, te da naporno radi kako bi sama platila svoje godišnje odmore kako se ne bi osjećala dužnom prema muškarcu. No, isto tako, kada je u pitanju sklapanje prijateljstava, kaže da njezina privlačnost otežava stvari.

"Stalno dobivam isti komentar: "Mislila sam da si umišljena i arogantna, ali kad sam te upoznala, zapravo si jako ljubazna i draga", dodala je.

Shye se nedavno posvađala sa svojom najboljom prijateljicom jer se, kako ona vjeruje, borila s "nesigurnošću i ljubomorom". Bivša prijateljica bi je omalovažavala, osuđivala njezinu seksi odjeću, pokušavala okrenuti ljude protiv nje, molila ju da ne razgovara s dečkima koji su joj se sviđali, pa čak i pokušavala izlaziti s njezinim bivšim dečkom. No, tvrdi da je imala problema i na poslu na kojem je bila diskriminirana, a njezini šefovi su često s njom otvoreno očijukali. Trenutno vodi vlastitu tvrtku za društvene mreže i poslovne strategije, pa kaže da se ne mora brinuti za ponašanje šefova, no da ima nekih 'jezivih' klijenata.

"Jednom sam poslala poruku liječniku pokušavajući ga nazvati kao klijenta, a on mi je rekao: "Oh, da, pa što ti radiš?", a zatim je dodao: "Trebala bi doći u ordinaciju da te mogu pregledati" i poslao mi emotikona koji namiguje", rekla je Shye.

Tvrdi da je morala drastično promijeniti svoj život jer je tako lijepa. Pomno razmatra svaku odjevnu kombinaciju i objavu na društvenim mrežama kako ne bi privukla čudake, promijenila je teretanu jer su se drugi članovi osjećali neugodno, a čak je i odgodila putovanje u Dubai s prijateljicom, jer se brinula da će je lokalno stanovništvo zamijeniti za eskort.

Kaže da uživa biti kućanica i supruga milijunaša: 'Daje mi novac da održavam dobar izgled'