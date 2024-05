Influencerica pokušala posramiti vlasnike restorana, ali nije dobila podršku svojih pratitelja: 'Ljudi to ne razumiju'

Ako ikada prenesete video na društvene mreže u kojem se žalite ili jadikujete zbog nečega, vjerojatno se nadate da će ljudi na društvenim mrežama stati na vašu stranu. Pa, navodna influencerica na svojoj koži je osjetila da to nije uvijek slučaj. Naime, nakon što je objavila gotovo 3-minutni video o tome kako joj je restoran odgovorio nakon što je pitala za suradnju, mnogi nisu stali na njezinu stranu, te su joj uputili hrpu kritika, piše Unilad.

Jamieson May iz Melbournea, koja sebe smatra kreatoricom sadržaja putovanja, stila života, mode i hrane, na svom TikTok profilu @jamiesonmayyy požalila se na način na koji vegetarijanski restoran Patsy's komunicira s njom.

U razgovoru sa svojih 9000 TikTok pratitelja, rekla je da ju je njihov odgovor ostavio 'apsolutno zaprepaštenom' i savjetovala je da drugi kreatori sadržaja ne rade s tim restoranom. “Jučer sam primila najstrašniju poruku iz restorana nakon što sam htjela raditi s njima i moram vas upozoriti da vi nikad ne radite s njima i da znate svoje standarde”, rekla je u snimci.

Dodala je da im je poslala svoj standardni predložak za slučaj kada želi surađivati ​​s poduzećima i dobila oštar odgovor. Odgovor restorana je glasio: "Čini se da nemate dovoljno pratitelja, možda biste nam se trebali obratiti kada budete imali više od 100 tisuća".

Ona je odgovorila da je to izrazito nepristojno a što su oni odgovorili: "Možda... ali vi se pravite utjecajni na društvenim mrežama i to jednostavno nije istina i umjesto da ja samo kažem da lažete i pretvarate se da ste od koristi našem poslovanju. Upravo sam rekao da se vratite kada budete mogli učiniti ono za što mislite da bismo vas trebali angažirati. Je li nepristojno dovoditi u pitanje nešto što očito nije istina?"

May se u videu nastavila žaliti na njihovu 'nepristojnu reakciju', međutim odjeljak za komentare, koji je sada isključen. nije baš stao na njezinu stranu. Objašnjavajući ovu reakciju, rekla je: "Kada sam prvi put objavila restoran na TikToku, došao je do pogrešne publike ne-kreatora i influencera koji nisu razumjeli što se događa. Ljudi su slali krajnje nepristojne komentare da sam ja influencerica koja samo želi 'besplatne' stvari i ja da se još žalim na sve to. Zalažem se za male kreatore koji možda imaju nevjerojatan sadržaj, ali ne dobivaju priznanje koje zaslužuju. Većina ljudi ne razumije u potpunosti kako stvaranje sadržaja funkcionira u svijetu marketinga. Sva moja publika i prijatelji kreatori sadržaja složili su se sa mnom po tom pitanju."

