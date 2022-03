'Imala sam aferu sa svojom najboljom prijateljicom, ali zbog nje više volim svog supruga'

– Imala sam aferu sa svojom najboljom prijateljicom, ali ona je umorna od toga da mi bude samo ljubavnica. Pa kako da joj kažem da nemam namjeru napustiti svog muža? Ja sam žena od 32 godine, moj muž ima 34 godine i zajedno smo deset godina. Ništa nije loše s našim životom, ali učinila bih ga strastvenijim u spavaćoj sobi – napisala je jedna žena za The Sun.

Prije tri mjeseca otišla je za vikend na djevojačku njezine sestre. Nije poznavala mnogo ljudi, pa je njezina sestra mislila da bi bilo lijepo pozvati njezinu najbolju prijateljicu. Bila je toliko uzbuđena jer otkako se odselila zbog posla, gotovo se nisu vidjeli.

– U subotu navečer sam se mučila držati korak s ostatkom zabave pa mi je prijateljica predložila da se vratimo u hotel i naručimo hranu. Čula sam je kako kuca na vrata. Mislila sam da će mi reći da je stigla hrana . Umjesto toga, skinula je haljinu i zakoračila sa mnom pod tuš. Zatim se nagnula i poljubila me. Sav alkohol u našem sustavu sigurno nas je potaknuo dok smo međusobno istraživali tijela. Bilo je nevjerojatno – nastavila je.

Sljedećeg jutra su se samo nasmijala i rekle da se to dogodilo jer su bile pijane, ali u izlasku prošlog mjeseca se opet ponovila. Ona želi da pokušaju izlaziti, da vidi može li ovo dovesti do nečega. No, ona je udana i osjeća se grozno što je prevarila svog muža. Želi ostati s njim i s njim vidi budućnost, ali ne zna kako to reći svojoj prijateljici bez da je izgubi.

– Ako ste sigurni u svoju odluku, a zvuči kao da jeste, vrijeme je da djelujete. Prestanite padati u krevet sa svojom najboljom prijateljicom. Svaki put kad imate seks, navedete je na više. I budite iskreni prema onome što želite. Budite spremni da će joj možda trebati malo prostora i da joj neće biti lako vratiti se u platonsku vezu. Također morate razumjeti zašto ste započeli ovu aferu. Nedostaje li nešto značajnije u vašoj postojećoj vezi? – odgovorila joj je Deidre.

