Htjeli biste prije mora dobiti preplanulu boju? Dermatolozi ne misle da je to dobra ideja...

Ako za ovo ljeto planirate odmor na plaži ili samo očekujete da ćete više vremena provoditi vani, možda ste pomislili da je prije izlaska na sunce dobro u solariju postići tzv. 'baznu' boju kože; kako biste izbjegli da izgorite kad napokon dođete do te plaže. Ipak, dermatolozi kažu kako je vjerovanje da će umjetno tamnjenje spriječiti opekotine od sunca mit; i to mit u koji, prema istraživanju Američke akademije za dermatologiju, vjeruje gotovo četvrtina odraslih osoba! "Svaka je preplanulost znak oštećenja kože od previše ultraljubičastog (UV) zračenja", rekla je za The Sun dermatolog konzultant u klinici Dermasurge dr. Hiba Injibar. "A vaša je koža i dalje, čak i ako ste preplanuli nego inače, jednako osjetljiva na sunce", objasnila je.

Naime, kad je izložena suncu, objašnjava dermatologinja, koža proizvodi melanin, pigment koji joj daje preplanu boju i pomaže koži u zaštiti od UV zraka, no ne može ih sve blokirati. Dio UV zraka tako ipak prodire u kožu i izravno oštećuje DNA unutar naših stanica kože. Ta oštećenja izazvana UV zračenjem mogu u stanicama kože uzrokovati genetske mutacije , što rezultira formiranjem abnormalnih struktura DNA koje se nazivaju pirimidinski dimeri, čija pojava pak može dovesti do razvoja melanoma, jednog od najsmrtonosnijih oblika raka kože. "Učestalim izlaganjem suncu ne izlažete se samo raku, te iste UV zrake također mogu uzrokovati i prerano starenje vaše kože zbog kojeg nastaju bore, staračke pjege, pigmentacija i gruba, neujednačena tekstura kože", kaže dr. Injibar.

Kako možemo zaštititi kožu od oštećenja od sunca? "Najbolji način da zaštitite svoju kožu od štetnih UV zraka sunca je potpuno izbjegavanje sunčanja, vani i u solariju", kaže dermatologinja. Ako već morate biti na suncu, savjetuje da nosite zaštitnu odjeću poput šešira sa širokim obodom i sunčane naočale, te koristite kremu za sunčanje širokog spektra zaštite sa najmanje 30+ SPF faktorom. Isto tako, važno ju je nanositi svaka dva sata, a ako plivate, vježbate ili se znojite čak i češće; čak i ako je krema vodootporna!

Koliko kreme za sunčanje trebamo stavljati? Većina ljudi, ističe dr. Injibar, nanosi manje SPF nego bi trebali, što znači da ne iskorištavaju sve prednosti kreme za sunčanje. "Savjetuje se nanošenje dva miligrama kreme po kvadratnom centimetru izložene kože", kaže dr. Injibar, te savjetuje da redovito idete na preglede kože, kako biste ju održali u najboljem stanju i od početka liječili sve kožne probleme, osobito ako ste se redovito sunčali bez SPF zaštite.

Kemičar objasnio kolika nam SPF zaštita zapravo treba!