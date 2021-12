Grizete nokte? Ova navika puno govori o vašoj osobnosti

Grizenje noktiju problem je s kojim se bori otprilike 30 posto ljudi na svijetu, a osim što nije baš estetski lijepo, može dovesti i do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Ova navika naziva se onihofagija, a povezana je sa tjeskobom, anksioznošću, stresom i tjeskobom i jako ju je teško prekinuti.



Stručnjaci su, na temelju raznih istraživanja, otkrili da je ova navika slična opsesivno-kompulzivnom poremećaju i nazvali su je "ponavljajućim poremećajem usmjerenim na tijelo".



Otkriveno je, također, i kakve poveznice ima grizenje noktiju s osobnošću onoga tko to radi.



U Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry piše da je to zapravo pokazatelj da je osoba perfekcionist.



Istraživači su ispitanike, od kojih ih je pola imalo ponavljajuće poremećaje usmjerene na tijelo, izložili situacijama, njih četiri, koje su kod njih trebale izazvati stres, dosadu, frustraciju ili opuštanje.

Svi ljudi koji su imali ponavljajuće poremećaje usmjerene na tijelo u prve tri situacije pokazali su svoja specifična ponašanja kada su nervozni, uključujući i grizenje noktiju, odnosno pokazali su znakove organizacijskog perfekcionizma. Svi pretjerano tjeraju svoje tijelo na rad izvan njegovih granica, pretjerano planiraju i dovode sami sebe vrlo lako do frustracija, prenosi The Healthy.



Autor istraživanja, dr. Kieron O'Connor, kaže: "Ovi individualci su perfekcionisti i ne mogu se opustiti u izvedbi zadataka. Skloni sz frustraciji, nestrpljenju i nezadovoljstvu ako ne ostvare svoje ciljeve."

