Gosti bijesni na mladenku: Dala im je popis nemogućih zahtjeva!

Jedna američka mladenka poslala je pozivnicu za vjenčanje s "nekoliko" zahtjeva za svoje potencijalne goste, no vjerojatno nije očekivala tako negativne reakcije na društvenim mrežama. Brzo je prozvana "bridezillom", a razlog je taj što je od svoje obitelji i svojih prijatelja tražila da uštede barem pet tisuća dolara kako bi mogli pokriti sve troškove koje vjenčanje zahtijeva, piše Daily Mail.

Nemogući zahtjevi od gostiju traže da uzmu barem dva tjedna godišnjeg odmora iako vjenčanje traje tri dana.

Pozivnica je došla na dvije stranice, a mladenka je navela tri zemlje gdje bi se svadba mogla održati, s obzirom na to da se još uvijek nije odlučila za lokaciju. "Vjenčanje će biti u jednoj od azijskih zemalja - Filipini, Tajland ili Vijetnam, još uvijek nisam odlučila", napisala je.

"Let traje od 10 do 13 sati i stoji između 500 i 1100 dolara, ovisno o tome odakle rezervirate kartu. Trebat će vam barem dva tjedna godišnjeg odmora. Jedan tjedan je premalo, s obzirom na to da je riječ o dugačkim letovima. Dva-tri dana treba za cijelu ceremoniju vjenčanja, a ostatak vremena možete raditi što želite", dodala je.

Savjetovala je uzvanicima da će im trebati između četiri i pet tisuća dolara, a u taj iznos uključen je smještaj (koji sami plaćaju), hrana, piće, dnevne avanture, unajmljivanje skutera... Rekla je kako vjerojatno neće potrošiti sav novac, no dobro bi bilo da ga imaju, a potrošeni iznos na kraju ovisi o tome kakav odmor žele imati. Zaključila je kako trebaju o svemu razmisliti i da vjeruje da će im se jako svidjeti!

Nakon što joj gosti odgovore, mogu početi tražiti smještaj: "Kad dobijemo sve odgovore, rezervirat ćemo smještaj i ponovno poslati pozivnice s adresom smještaja, datumom i točnim vremenom ceremonije. Kad dobijete pozivnicu, možete rezervirati svoj let i uzeti godišnji odmor.

Gosti svoj dolazak moraju potvrditi do 28. veljače ove godine, a vjenčanje će se održati u studenome ili prosincu pa je mladenka rekla: "Imate barem devet mjeseci kako biste uštedjeli za vjenčanje."

Naravno, pozivnica je prvo postala hit na društvenim mrežama, a mladenkini zahtjevi postali su predmet ruganja. Jedan korisnik društvenih mreža napisao je kako živi u svom svijetu snova i da joj baš nitko neće doći na svadbu. Drugi ju je prozvao "bridezillom na steroidima", dok su se svi složili oko toga da je izrazito nepristojna.

