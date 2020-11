Fužine su bile izletničko mjesto još krajem 19. stoljeća; turizam se u tome mjestu udaljenom tek 36 kilometara od Rijeke prema Zagrebu počeo razvijati gradnjom željezničke pruge Karlovac – Rijeka još daleke 1873. godine. Stoga nema razloga da ne obiđete ovo simpatično mjesto i uvjerite se i sami zašto je već stoljećima zanimljivo posjetiteljima. Najbolje je doći u središte mjesta i tu parkirati, jer Fužine i ovdašnje atrakcije odatle možete obići u laganoj šetnji; od hotela Bitoraj, koji je bio i prvi pansion u Fužinama, možete se prošetati do jezera Bajer i Lepenica. Šetnju možete nastaviti oko jezera na kojemu se ljeti možete i kupati. Upravo je jezero Bajer zaštitni znak Fužina, vidi se s autoceste dok mjestu prilazite iz pravca Zagreba, a oko njega je šetnica koja vodi do vrha Preradović, prekrasnog vidikovca na jezeru. Po mjestu ćete se od proljeća opet moći voziti turističkim vlakićem ili kočijom, a mogu se unajmiti bicikli i jednom od 15-ak obilježenih turističkih ruta uputiti u obilazak mjesta. Doći ćete tako i do špilje Vrelo koja je do kraja godine otvorena samo vikendima i blagdanima od 11 do 15 sati, a nova je atrakcija i western grad Roswell koji u ovo doba godine radi kao i špilja Vrelo. Ta je atrakcija, gdje vas dočekuju i domaćini odjeveni poput kauboja, posebno zanimljiva djeci. Tamo se mogu jahati konji te osjetiti život kauboja i Indijanaca. U blizini je i Šumska bajka u naselju Lič koja radi vikendom i blagdanom od 10-17 sati. U zadnjih je nekoliko godina u općini Fužine porastao i broj kafića i restorana koji nude domaću, tradicionalnu hranu poput raznih kobasica, jela od divljači, gljiva i bobičastog voća, a osim u Lovačkom domu Arnika, hostelu Fužinarska kuća ili hotelu Bitoraj, možete odsjesti u pansionima, ali i u luksuznim vilama s četiri ili pet zvjezdica odakle pogled puca na mjesto.

Posjet špilji Vrelo do kraja godine moguć je samo vikendima i blagdanima, i to od 11 do 15 sati

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Nova je atrakcija western grad Roswell gdje vas dočekuju i domaćini odjeveni poput kauboja

Foto: Goran Kovačić/Nel Pavletić/PIXSELL