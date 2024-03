'Došla sam do užasavajućeg otkrića o tetovaži mog supruga - sada se razvodim od njega'

Tetovaže su oblik samoizražavanja, ali mnogi ljudi na kraju požale što su se tetovirali ako ne ispadne onako kako su se nadali ili ako dobiju nešto što im se ne sviđa - poput imena partnera s kojim ste se razišli. Ali, jedan muškarac ima drugačiji razlog da žali zbog svoje tetovaže, jer je na kraju razotkrila njegovu aferu, piše Mirror.

Muškarčeva supruga objasnila je da je bila u braku sa svojim partnerom 19 godina i da on nikada nije izrazio interes za tetoviranje sve do prije otprilike godinu dana kada je tvrdio da ga je njegov šogor inspirirao da se odvaži na tetoviranje. Nije razmišljala o tome kad se vratio kući s tetovažom ljiljana na prsima - sve dok nije otkrila istinu.

VEZANI ČLANCI:

U objavi na Redditu, žena je rekla da je postala sumnjičava kada ju je suprug spriječio da ide s njim na poslovna događanja i zabave. Isprva joj je rekao da je to zbog pandemije Covida-19, no kad su se stvari vratile u normalu, nije mogao smisliti drugu ispriku, pa joj je dopustio da dođe.

Tamo je upoznala jednu od suprugovih kolegica - po imenu Lily. Napisala je: ‘Moj se suprug zakleo da je to bila slučajnost. Pokušala sam ignorirati svoje osjećaje o tome što je odjednom želio tetovažu. Na kraju je priznao da su imali aferu zadnje dvije godine’.

Ali, izdaja tu nije stala. Njezin je suprug dodao malo bršljana svojoj tetovaži nešto više od godinu dana nakon što je napravio prvu tetovažu, a ona je kasnije saznala da je Lily rodila kćerkicu imena Ivy (bršljan). Žena nije otkrila je li Ivy kći njenog supruga, ali je rekla da mu ne može oprostiti aferu i da želi razvod.

VEZANI ČLANCI:

Dodala je: ‘Molio me da se ne razvedemo, ali ja to ne mogu oprostiti. Dio mene je još uvijek u šoku. On želi ići na savjetovanje, ali ja ne mogu. U braku smo 19 godina i dopustila sam da me uvjeri da su moji osjećaji o njegovoj tetovaži bili pogrešni. Nikada nisam mislila da ću imati 43 godine i da ću se razvesti, ali evo’.

Ljudi su u komentarima pružili podršku ženi, a mnogi od njih su joj rekli da je učinila pravu stvar što se zauzela za sebe i odlučila se na razvod. Jedna je osoba napisala: ‘Dakle, imao je aferu DVIJE GODINE i sad želi raditi na braku? Dobro za tebe što si se zauzela za sebe, žao mi je što prolaziš kroz ovo’. Druga je dodala: ‘U potpunom sam šku, tvoj je bivši muž prava mustra’, a treća je napisala: ‘Žao mi je što te izdao. Ljudi poput njega su apsolutno smeće’.

Zatražila je razvod braka nakon što je otkrila poruku od jedne riječi na suprugovom mobitelu: