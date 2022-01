Djevojka se požalila na partnera: 'Govori mi da ću morati prestati raditi kada dobijemo djecu...'

Jedna je žena anonimno na Redditu ispričala kako se šokirala kad je shvatila stavove svog partnera o majčinstvu i karijeri žene, objasnivši da on misli da majke trebaju biti kući s djecom; pa bi i ona trebala ostaviti svoj posao u kojem uživa...

- Mislila sam da isto razmišljamo, dok nije rekao da bi 'prava' mama trebala biti kod kuće s djecom... - ispričala je dodavši i da je oduvijek znala da želi djecu, ali i da ne želi biti kućanica i ne raditi.

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi

Uživa, kaže, u poslu koji radi i nikad nije razmišljala o tome da da otkaz, a to je pokušala objasniti i svom partneru.

- On je samo ponavljao kako ne želi da nam dadilje odgajaju djecu, a ja ne vidim u tome ništa loše; i sama sam cijelo djetinjstvo imala dadilje, a svejedno mi je većina uspomena iz djetinjstva vezana za roditelje, a ne za njih - rekla je, a kad mu je spomenula da može i on biti doma s djecom, to je odbio uz objašnjenje kako ih 'on treba sve nahraniti...'

Rekao joj je, kaže, da bi njen povratak na posao zauvijek uništio njenu vezu s potencijalnom djecom, a zbog svega toga je počela misliti i da je loša i sebična osoba.

- Dakle, njemu njegov posao ne bi uništio njegov odnos s djecom, a vama vaš bi? Ne kužim... - napisala je jedna djevojka zaključivši da je to licemjerno.

- Ovo nisu 50-e. Ako mu je važno da jedan roditelj uvijek bude s djecom, nek' bude! - zaključila je druga, a prenosi Mirror.

Majka i sin nakon godina razdvojenosti, ponovno se vidjeli za njen 100. rođendan: "On živi u Španjolskoj i nisu se vidjeli godinama" 😍❤