Djevojka je ostala trudna sa 14 godina: ‘Ponovno sam zatrudnjela sa 17 i osuđivali su me još više!’

Mama Brooke rodila je prvo dijete sa 14 godina, a drugo već sa 17, pa je tako odlučila ispričati razlike između trudnoće s 14 i 17 godina.Brooke je tako objasnila da je prvi put saznala da je trudna kada joj je izostala menstruacija i bila je trudna samo četiri tjedna, piše The Sun.

Tu je vijest tajila od svoje obitelji do 10. tjedna trudnoće. "Bilo je apsolutno užasno", rekla je u videu na svojoj TikTok stranici. Jedan od članova moje obitelji odlučio je da ne smijem viđati svog dečka", rekla je. Naime, tijekom cijele trudnoće Brooke je svog dečka vidjela samo četiri puta - na darivanju djeteta, kad su radili nekoliko trudničkih slika i na nekoliko pregleda kod doktora.

"Doslovno nam nije bilo dopušteno čak ni da se vozimo zajedno automobilom. Jedan od mojih glavnih članova obitelji nije se uopće slagao s tim", prisjetila se. Brooke je dalje objašnjavala da je bila najtužnija osoba ikada i da bi svake noći sjedila u svojoj sobi i plakala. "Jedino čime sam se bavila bila je škola, i to online, tako da sam doslovno cijeli dan bila samo u krevetu, svaki dan mjesecima", dodala je.

Kada je u pitanju porođaj, u sobi su bili njen dečko i mama. Ona i njezina kći otišle su živjeti s njezinim roditeljima i braćom i sestrama, što je u najmanju ruku bilo kaotično, kako tvrdi.

VEZANI ČLANCI:

Ali šest do osam tjedana nakon poroda, Brooke je smjela ponovno vidjeti svog dečka kad god je htjela. Kasnije se odselila i otišla živjeti sa svojim dečkom i njegovim tatom. I nije prošlo dugo prije nego što je Brooke ponovno ostala trudna "Doslovno sam saznala prije nego što mi je izostala menstruacija i nisam mislila da sam trudna. Uopće nisam imala pojma", tvrdila je. Nikome nije rekla dok nije otišla na prvi ultrazvuk, a onda su rekli svojim obiteljima. "Način na koji se moja obitelj ponašala prema meni kad sam bila trudna, natjerao me da im to ne kažem. Iako sam znala da će biti sasvim drugačije, jer nisam živjela s njima, a ja i moj dečko bili smo u vezi doslovno četiri godine", priznala je Brooke.

Na kraju, Brookeina obitelj bila je "uglavnom podrška". "Bilo je nekoliko stvari koje su bile prilično nepristojne, ali ne od strane moje obitelji. Tako da sam samo ignorirala to", dodala je. Otkrila je spol i tada je otkrila da će roditi još jednu kćer. Također je imala i darivanje za dijete - koje nije bilo tako veliko kao ono za njezinu prvu bebu, na koje je nekoliko članova obitelji odbilo doći.

GALERIJA: Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi!

"Hvala Bogu na mojoj mami, jer da nisam imala mamu cijelo vrijeme dok sam bila trudna, ne znam ni što bih radila", rekla je. Zaključujući svoj video, Brooke je priznala: "Budući da sam potpuno iskrena, dugo vremena, otprilike dvije godine nakon rođenja moje (prve) kćeri, samo sam mislila na to da sam trudna s njom i počela bih plakati jer je to bilo tako tužno."

Ljudi su brzo komentirali video, a jedan je korisnik napisao: "Nisam se još bila ni poljubila s 14 godina." “Moja menstruacija još nije bila redovita s 14 godina”, komentirala je druga korisnica. "Mislim da sam se s 14 godina još uvijek igrala s Barbie lutkama", odao je netko treći. "Za mene je ovo ludo jer nisam dobila ni menstruaciju do svoje 15. godine", napisala je još netko, na što je Brooke otkrila da je njezina počela s 11 godina. "Za sve one komentare koji pitaju 'zašto se to dogodilo DVAPUT?!',', kad jednom počneš tako mlad, jednostavno nastaviš tako živjeti", tvrdio je jedan korisnik. "Prvu sam kćer dobila sa 16, a drugu sa 20 godina. Nema smisla čekati 10-15 godina da zatrudnite samo zato što ste prvo dijete dobili mladi"; stala je u obranu još jedna korisnica.

Beba rođena u avionu iznad Tihog oceana - mama nije znala da je trudna!